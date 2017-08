Pescadores artesanales toman muelle exigiendo ampliar el plazo de extracción del erizo

Por casi tres horas estuvo tomado ayer el terminal pesquero artesanal de Puerto Natales por parte de los propios pescadores artesanales, mientras se realizaba una reunión con autoridades de la subsecretaría de Pesca y Acuicultura a quienes le exigieron que se ampliara la extracción del erizo por 20 días a contar del 31 de agosto.

Ayer en la tarde estaba convocada una reunión para tratar la Ley de Pesca, cita a la que asistieron el director zonal de Pesca de Magallanes, Gonzalo Rubilar, y el jefe de gabinete de la subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Leonardo Sazo.

Sin embargo, en un acalorado encuentro, los pescadores exigieron que se amplíe el plazo para la extracción del erizo, que era un tema que no estaba en esos momentos en la agenda.

Mientras se discutía lo anterior se procedió a cerrar los portones del terminal pesquero, impidiéndose el ingreso y salida de vehículos desde el lugar.

Desde las 14 horas y pasadas las 16,30 horas se prolongó el encuentro donde finalmente se dispuso convocar para el miércoles de la próxima semana una reunión extraordinaria del Comité de Manejos de Productos Bentónicos para ver el tema de la ampliación de la extracción del erizo.

Gonzalo Rubilar manifestó que “la semana pasada hubo una reunión del Comité de Manejo de Productos Bentónicos donde se trató este tema y se determinó que no había alargue”.

La veda del erizo se inicia el primero de septiembre y se prolongará hasta el 15 de marzo del próximo del año. En esta pesquería trabajan aproximadamente 600 embarcaciones y 2.400 pescadores artesanales.

Sobre el particular, Leonardo Sazo aclaró que en su momento “se convocó a una reunión de manejo donde participan dos representantes titulares de Natales y ellos no asistieron”.

Por su parte el presidente del Sindicato de Tripulantes y Armadores de Puerto Natales, Raúl Toledo, reconoció que se trató de una conversación muy “acalorada” y que incluso en un momento pensaron en “tomar de rehén a los representantes de la Subpesca, porque es mucho el abuso”.

Dijo que están solicitando la ampliación de la extracción del erizo porque el clima les impidió realizar esta labor de manera adecuada. Indicó que detrás de sus demandas están también sus familias, que se han visto afectadas por la escasa extracción del producto. En la ocasión no descartó nuevas movilizaciones en el caso que sus demandas no sean escuchadas.

Relacionado