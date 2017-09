Petro Magallanes fija mirada en lograr aporte compensatorio pero Ministerio de Energía aterriza dichas expectativas

“Ellos buscan que haya una especie de competencia, pero no está contemplado brindar

este subsidio a otra empresa que no sea Enap”, afirmó el seremi del ramo.

Nuevas arremetidas que tienen como objetivo lograr participación en el aporte compensatorio estatal que hoy recibe la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), para así generar competencia en el abastecimiento de gas a Magallanes, son las que durante septiembre ha venido realizando en distintos niveles la compañía de capitales neozelandeses, Petro Magallanes.

Esto porque a través de una serie de reuniones pactadas en los últimos meses mediante la ley del Lobby, la subsidiaria de Greymouth Petroleum cifra expectativas en que se modifique una glosa del documento que se enviará el próximo 30 de septiembre en torno a la Ley de Presupuestos, con lo cual este mecanismo subsidiario que hoy es exclusivo de Enap -desde 2011- para abastecer a Magallanes de tarifas reducidas, llegue también a manos de los privados.

Para ello han sostenido conversaciones con autoridades de gobierno tanto del nivel central como local, como sucedió el 13 de septiembre pasado, ocasión en que los directivos Alberto Harambour y Salvador Harambour concretaron una audiencia con el biseremi de Hacienda y Economía, Fomento y Turismo, Christian García y el seremi de Energía, Alejandro Fernández, quien al respecto específicó: “Ellos querían hablar sobre el interés de que en las discusiones de la próxima Ley de Presupuestos -2018-, el aporte compensatorio que hoy se entrega a Enap, también sea para otros productores”.

Gobierno recalca:

“No hay opción”

Actualmente, el denominado aporte compensatorio corresponde a la fórmula usada para resguardar adecuadamente las diferencias que se producen entre el costo -unitario- de operación que la Comisión Nacional de Energía (CNE) fija para Enap y el precio al que se le entrega el gas a la distribuidora Gasco Magallanes.

En función de este dato, la propuesta de Petro Magallanes ha sido que existe la posibilidad de llegar a un abastecimiento de gas a la población, a un valor más bajo que el costo de producción de Enap.

No obstante lo señalado, ayer el seremi Fernández reflotó de algún modo lo señalado a mediados de este año por parte del intendente, Jorge Flies, en el sentido de que la presente administración de gobierno no contempla cambios en esta temática. “Ellos buscan que haya una especie de competencia, pero no está contemplado brindar este subsidio a otra empresa que no sea Enap. Hoy el compromiso del Estado está en garantizar precios bajo el costo de producción, lo que se ha cumplido, además del hecho de contar con un incremento en el aporte compensatorio. A eso tenemos que sumar las diversas medidas administrativas ideadas para dar seguridad en el tema de las tarifas. Hay que recordar que el aporte compensatorio también tiene que ver con la eventualidad de que, si Enap no tiene gas natural suficiente para el suministro de la población, tenga la facultad para comprarlo a terceros. Ahora bien, la Ley de Presupuesto deberá presentarse y discutirse durante los próximos meses”.