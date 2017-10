Piden aumento en las pensiones y mejoras en salud y locomoción

Este es el mes en el que se celebra al adulto mayor con múltiples actividades. Sin embargo poco se preocupan las autoridades de conocer sus reales necesidades o de resolver situaciones que los tienen viviendo su última etapa a veces de forma poco digna.

Consciente de la gran cantidad de adultos mayores que residen en la región, una de las que más habitantes de la tercera edad tiene a nivel país, cerca de un 60%, El Magallanes quiso conocer de cerca su experiencia, cómo ven la región y el país.

“Estamos siendo sometidos por los conglomerados”

En su tiempo le pidieron que fuera dirigente del Partido Socialista, pero no accedió. German Herrera es uno que fue bastante crítico con la clase política.

“Estamos siendo sometidos por los grandes empresarios, por los supermercados y nos suben los precios y ningún parlamentario pone los puntos sobre las ‘íes’ todos se hacen los locos. Otro problema que tenemos aquí en la región es que no hay una buena conectividad y por eso, para ir a Porvenir hay que pagar una tremenda cantidad de plata. Ahora, el contrato del gas ¿por qué sigue Gasco si hay más empresas? Está Abastible, Lipigas y por qué siempre terminamos con Gasco que nos tiene tomados de nuestra parte íntima. En el tema vial también estamos mal, los tacos en la mañana son terribles, por donde vaya encuentra un taco debido a la tozudez de las autoridades cuando está a la vista lo que se puede hacer: las avenidas España y Bulnes deberían ensancharlas tres metros por lado y vamos a tener tres pistas. Que el gobierno regional se ponga las pilas y pueda habilitar circunvalación y con eso se resuelve el tema vial en Punta Arenas”, exigió Herrera y les dejó el siguiente mensaje a los candidatos: “Esos son temas que los nuevos candidatos deben tocar. Ellos tienen que trabajar para la región, pero no mentirle a los ciudadanos.”

“Midan sus palabras”

Asterio Andrade dio cátedra de su experiencia y conocimientos. Trabajó por años sirviendo al Estado en la Empresa Nacional del Petróleo y hoy ve con tristeza cómo ‘los políticos no hacen nada’ por la gente adulta, refleja muy bien el sentir de abandono que sienten las personas cuando llegan a la tercera edad.

“Hay muchísimas cosas que cambiar. Una de ellas sería subir las rentas de las personas que están jubiladas. Recuerdo que en el gobierno de Aylwin ya se hablaba de este tema y se hizo lo posible por mejorar las rentas. Después el ministro Eyzaguirre, dijo ‘cuando tengamos una mejor situación de desarrollo la gente va a recibir el famoso 10,8%’… Nunca lo entregaron, pese a que el país en el año 2000 fue reconocido como el de mejor avanzada en el continente, pero jamás se traspasó la plata. En cambio tú ves a los parlamentarios con 15 millones de pesos de sueldos y encima hablan de lucro, midan sus palabras. La educación también tiene que mejorar, pero volviendo a un sistema normalista donde los profesores eran exigentes y los padres le confiaban la educación de sus hijos a ellos. Hoy día entre el padre y el hijo agreden al profesor. Por favor, terminen con los robos, porque se están robando el país y por favor que los parlamentarios bajen su renta. José Mujica el uruguayo es un ejemplo de político para todos en América Latina, el 87% de su renta lo entregó a servicios sociales, el 13% restante lo dejó para una obra que él mismo lleva adelante ahora que está jubilado y que se llama Juntos. Para los que hablan de lucro él se moviliza en auto Volkswagen del año 78 ¡Aprendan!”, increpó.

Por último indicó que él, jubilado de 87 años “veo que no hay ningún tipo de concesión con nosotros. Saco la licencia de conducir y me la dan sólo por un año por mi edad, pero pago lo mismo que a los que le dan licencia por cuatro años y más encima tengo que pagar horas médicas para certificar mi estado de salud, como $35 mil cada vez. Pagamos micro, estacionamientos como todos. Dónde están las noticias con conductores de la tercera edad que chocaron, no hay ninguna y aún así nos castigan, nos castigan con la salud, porque a cada rato nos suben los precios de los remedios y nadie hace nada porque la ley se los impide”.

“Qué no les pediría”

Con 71 años Teresa Barrientos tiene cinco enfermedades que la afectan y una renta menor al mínimo. “Qué no les pediría… principalmente les solicitaría que mejoraran los servicios de salud para la gente mayor. Que reduzcan las listas de espera. Que nos ayuden con la locomoción colectiva, por qué no nos pueden arreglar eso como en el norte. Ellos ofrecen mucho ahora que están en campaña, pero después no van a cumplir, por eso la gente mayor ahora no vota. Lo principal es que al adulto mayor le tienen que mejorar la salud y que los remedios estén al costo, porque al menos yo tengo cinco enfermedades y si no me dan los remedios, porque en el hospital te dan puro paracetamol, me los tengo que comprar afuera y están cada vez más caros”.

“No nos cobren bienes raíces si hemos pagado toda la vida, esto es un castigo”

También enapino y un hombre con las cosas claras, a sus 85 años, Lautaro Poblete propone que a los adultos mayores que decidieron quedarse en la región no les cobren más bienes raíces porque ya no los pueden pagar y algunos han perdido hasta sus casas.

“Yo tengo una propuesta, bastante interesante. Hay un porcentaje de adultos mayores que tomamos la opción de quedarnos en Magallanes y resulta que todos nosotros que tuvimos una buena situación económica, educamos a nuestros hijos con las becas que conseguimos nosotros como enapinos y que conseguimos como sindicato. La mayoría de nuestros hijos se fueron, pero toda esta gente se quedó y que tuvo esta situación económica, con las pensiones que hay hoy día esa gente vive muy mal y tienen casas muy buenas pero no pueden mantenerlas porque tienen que pagar los impuestos al bien raíz, lo lógico sería que a los adultos mayores que se quedaron en Magallanes saliera una ley para que no paguen bienes raíces. Ese sería el ideal, hay mucha gente que tuvo una buena situación económica pero que ahora viven arrinconados y tienen que estar rematando sus casas precisamente por eso”.