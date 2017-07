Piden contar con una Posta de Salud y rondas médicas en Puerto Edén

Tras el viaje realizado a la comunidad de Puerto Edén a fines de mayo pasado, el diputado Gabriel Boric se reunió con el secretario regional ministerial de Salud Oscar Vargas Zec, para plantear la necesidad que existe por parte de los habitantes de dicha comunidad de contar con una Posta. En la oportunidad, el parlamentario insistió en la necesidad de desarrollar rondas médicas más acordes con la atención primaria de los habitantes de la localidad.

Tras el encuentro realizado durante la tarde de ayer, en las dependencias del Edificio Bioclimático, el parlamentario señaló: “También vimos el tema de las aguas servidas que hoy día se están tirando al mar, a sólo metros de las casas. Puerto Edén en las condiciones en las que está realmente no va a surgir si es que no hay una inversión mayor por parte del Estado, no solamente en ese tema si no en lo relativo a las pasarelas, en lo que algo se está trabajando”.

Otra materia abordada en la reunión es la problemática de una agrupación de padres cuyos hijos tienen parálisis cerebral y los recursos para las ayudas técnicas que requieren para sus tratamientos. “Este es un problema más que provoca el centralismo imperante en nuestro país. Estamos viendo cómo recuperar ese financiamiento y después de esta reunión ya tenemos claro cómo avanzar en la resolución de ese problema”, complementó el parlamentario

Finalmente, Boric expuso la necesidad de la comunidad de contar con un cementerio para que los habitantes de la apartada localidad entierren a sus fallecidos y así no tener que llevarlos a Puerto Natales. “Hace más de 20 años que en Puerto Edén no tiene un cementerio. El seremi nos planteó que esto tiene una solución medianamente expedita, pero que requiere una iniciativa del municipio y sabemos que Puerto Edén depende de Puerto Natales, así que ahí vamos a entregarle esa tarea al alcalde Fernando Paredes”, concluyó el congresista.