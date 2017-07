Piden pronunciamiento de Contraloría respecto a atribuciones de funcionaria municipal Alicia Monsalves

Con el objetivo de que la Contraloría Regional de Magallanes proceda a revisar si se ajusta o no, a la legalidad de los actos administrativos, la decisión tomada por el alcalde Radonich, en la 22ª sesión del Concejo Comunal -efectuada el pasado 5 de julio- cuando rechazó la petición de seis ediles, quienes pidieron abordar los procedimientos que la jefa de gabinete Alicia Monsalves Colivoro, estaría asumiendo, al proceder a trasladar a diversos funcionarios municipales, es que los dirigentes de dos gremios (Asemuch y Astramupa), concurrieron hasta las dependencias del ente contralor, en compañía de los concejales Germán Flores, José Aguilante, Mauricio Bahamondes, Arturo Díaz y las ediles Verónica Aguilar y Daniela Panicucci.

“Solicitamos un pronunciamiento del organismo contralor, por cuanto varias de las atribuciones que se señalan en el Decreto Alcaldicio Nº3717 -de fecha 30 de diciembre de 2016- que fue decretado el 3 de enero de 2017, corresponden a materias propias encomendadas al administrador municipal, según la Ley Orgánica de Municipalidades, como también por el reglamento de estructuras y funciones vigente”, afirman en el documento entregado al contralor regional César González Cáceres.

Cabe indicar que según lo informado a este medio por la dirigenta de Asemuch (Asociación de Funcionarios Municipales), Claudia Díaz y el líder de la Astramupa (Asociación de Trabajadores Municipales), Jorge González, las atribuciones que estarían siendo ejercidas por la jefa de gabinete, “corresponderían a funciones propias de una jefatura o dirección municipal. No así, por personal a contrata, de acuerdo a lo señalado por la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República”, afirmaron.

Por su parte, los ediles Germán Flores, José Aguilante, Mauricio Bahamondes, Arturo Díaz y las concejalas Verónica Aguilar y Daniela Panicucci, solicitaron que se revise si la negativa del alcalde Radonich, “se ajusta o no, al artículo 79, letra l) de la Ley Orgánica de Municipalidades”, según sentenciaron las y los representantes comunales.

Cabe precisar que dicha norma, plantea que “en el ejercicio de su función fiscalizadora, el Concejo -con el acuerdo de al menos un tercio de sus miembros- podrá citar a cualquier director municipal, para que asista a sesiones del Concejo Municipal, con el objeto de formularle

preguntas y requerir información sobre materias propias de su dirección”, petición que habría sido denegada por el alcalde Radonich, cuando los ediles ya mencionados, pidieron citar el pasado miércoles, al administrador municipal (s), Luis Antonio González, rechazo que habría sido además avalado en sesión municipal, por la jefa (s) de Control, Rita Vrsalovic.

