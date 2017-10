Piñera aseguró que facilitará la migración de médicos especialistas

Magallanes cuenta con una potente infraestructura hospitalaria, sin embargo, el mayor problema es la escasez de profesionales, y el ex Mandatario reconoció la necesidad que hay en ese importante tema de salud.

Reconoce que una de las cosas que aprendió como Presidente es que hay que poner mucha atención y cuidado en elegir a quienes tendrán algún cargo en su eventual gobierno. Por eso, Sebastián Piñera asegura que es importante escoger a personas capaces, honestas, competentes y sobre todo, comprometidas.

El abanderado de Chile Vamos concluyó ayer por la tarde su gira en Magallanes. Así compartió con los candidatos a diputado, al Consejo Regional de su sector, y sus adherentes, visitó Puerto Natales donde grabó parte de su franja, para luego retornar a Punta Arenas y participar en algunas entrevistas con los medios de comunicación.

En su visita a esta casa periodística, Piñera sostuvo que hace mucho tiempo está trabajando un plan de desarrollo para la región, entre lo que destacó: transformar a Magallanes en la capital del turismo antártico; potenciar la ganadería orgánica; explorar nuevas fuentes de energía; y fomentar la pesca.

“Con esos cuatro motores, Magallanes va a volver a crecer, como creció durante nuestro gobierno a un 8,5% promedio al año, era una de las dos regiones de mayor crecimiento. Logramos reducir la tasa de desempleo a un 2%, la de pobreza de un 18% a un 11%, y por tanto, yo no vine solamente a prometer, vengo a decir: hemos cumplido con Magallanes”.

Los magallánicos no olvidan el conflicto del gas, que marcó la primera etapa del gobierno de Piñera en la región. Ante esa situación, el presidenciable manifestó que en su gobierno va a extender el compromiso que existe en esa materia hasta 2019, porque reconoce que “en Magallanes por sus condiciones especiales se necesita un precio preferencial en materia de gas”.

– Si usted llega al gobierno, ¿cuál será su plan para Magallanes?

– “Estamos trabajando hace mucho tiempo en un Plan de Desarrollo para Magallanes, y en esta gira he tenido la oportunidad de conversar con mucha gente, alcaldes, concejales, cores y gente de la sociedad civil”.

“Magallanes es una región llena de oportunidades, lo que tenemos que hacer para que crezca con fuerza y aproveche todo su potencial es poner en marcha sus cuatro grandes motores: en el turismo, transformar a Magallanes en la capital del turismo antártico y en una potencia del turismo de aventura; la ganadería orgánica, hoy el mundo está demandando, apreciando y pagando los mejores precios por productos que sean sin fertilización y Magallanes puede ser una potencia en ese ámbito; la energía, queda mucho por explorar y descubrir como fuente de energía en la región; y finalmente la pesca, porque se está desplazando hacia el sur y Magallanes es todavía una tierra virgen en materia de pesca”.

– Así como se han establecido Leyes de Excepción para Magallanes, hay quienes indican que sería bueno desarrollar algo similar pero en el ámbito social, ¿estaría disponible para estudiar esa medida?

– “Me acuerdo muy bien cuando revisamos las Leyes de Excepción que son absolutamente necesarias. Vivir en Magallanes es un privilegio, pero también es difícil por la distancia, el aislamiento, las dificultades del clima, y por eso las regiones extremas merecen y necesitan un trato especial. ¿Qué hicimos nosotros?, lo primero fue fortalecer el subsidio a la mano de obra y a la inversión, y hacerlo en un horizonte de tiempo largo, de 25 años, para que la gente tenga certeza que invirtiendo en Magallanes va a tener un trato preferencial, y vamos a mantener esa política de estímulos especiales para las regiones extremas, incluyendo el campo social”.

– Una de las dificultades en la región es la falta de especialistas, ¿cómo va a abordar ese tema?

– “Hemos hecho un esfuerzo muy grande el gobierno nuestro y el de la Presidenta Michelle Bachelet por mejorarla infraestructura hospitalaria. No basta con tener buena infraestructura, visité el Hospital de Puerto Natales, un edificio cuatro veces más grande que el hospital anterior, con la mejor tecnología del mundo, pero también se requiere los médicos especialistas. Hay que tener las especialidades necesarias en esta zona de ginecología-obstetricia, oftalmología, anestesiología, traumatología y cirugía interna. Durante nuestro gobierno aumentamos de mil a 4 mil la formación de médicos especialistas, pero no basta sólo con formarlos, porque si terminan todos trabajando en la salud privada en Santiago ¿de qué sirve? Le pusimos una condición, que si recibían la beca del Estado tenían que comprometerse a trabajar en la salud pública y en regiones. Vamos a facilitar la migración de médicos especialistas que hayan sido graduados en buenas universidades en el mundo, porque eso es lo que Chile requiere, y haremos un esfuerzo grande para que esos médicos especialistas no se queden en Santiago, sino que se vayan a la salud pública y en regiones, que es donde más se necesitan”.

– ¿Qué medida impulsaría para incentivar que los profesionales jóvenes vengan a Magallanes y se queden aquí?

– “Es muy importante no sólo que los profesionales jóvenes lleguen a Magallanes y se queden acá, sino también que los profesionales de Magallanes no se vayan, y para eso es fundamental que esta región vuelva a crecer con fuerza, a crear buenos empleos, oportunidades de innovación y emprendimiento, porque eso atrae a los jóvenes. Además, hay que mejorar la calidad de la educación, porque muchas veces los jóvenes se van cuando sus niños están entrando a una etapa donde quieren ir a buenos colegios, por eso tenemos que mejorar la educación en nuestras regiones. Los profesionales jóvenes no sólo quieren trabajo, quieren vivir, y para eso también se requiere tener mejores oportunidades en materia deportiva, de acceso a la cultura, y Magallanes está llena de historia, por algo es la región de los pioneros”.

– Si llega a La Moneda, ¿cuál va a ser el criterio con el que va a nombrar a las autoridades en la región?

– “No es fácil escoger a las mejores personas y es clave elegirlas. Una de las cosas que aprendí como Presidente es que hay que poner mucha atención y cuidado en elegir gente capaz, honesta, competente, comprometida, yo siento por ejemplo, que nuestro último intendente, Claudio Radonich, fue un gran intendente, porque es una persona de la zona, preocupada de la gente, con vocación de servicio público y por algo lo eligieron alcalde de Punta Arenas”.

– La senadora y candidata presidencial Carolina Goic reiteró que la DC no lo va a respaldar en segunda vuelta.

– “Las cúpulas de los partidos tienen sus propias motivaciones, intereses, y nosotros lo que queremos hacer es un gobierno de progreso y de unidad, que Chile vuelva a crecer con fuerza, que salga de este estancamiento y frustración, que creemos muchos y buenos empleos, que mejoremos los salarios, las pensiones, la calidad de la educación y salud, que combatamos la delincuencia con mayor voluntad y eficacia, que hagamos un nuevo trato con la clase media y nuestras regiones, esas son los grandes pilares de nuestro gobierno, y a ese proyecto vamos a recibir con los brazos abiertos a todos los que quieran aportar de buena voluntad”.

– Si bien Enap ha asegurado que hay una reserva de gas, se necesita tener otra fuente de energía, ¿qué propone en relación a este tema?

– “Creo que queda mucho gas y petróleo por descubrir, y por lo tanto tenemos que fomentar el esfuerzo de exploración. Además, tenemos que buscar otras fuentes de energía y una de las principales que tiene un gran futuro en Magallanes es la energía eólica, esa industria ha progresado brutalmente, por tanto, podemos crear una nueva fuente de energía limpia, económica y segura como es la del viento”.