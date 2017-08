Pobladores de la toma Puño en Alto acuerdan con el alcalde desocupar terreno antes del 31 de octubre

Una reunión, sin medios de comunicación, tuvo lugar el pasado domingo 6 de agosto en las dependencias de la Municipalidad de Punta Arenas, instancia en la cual participó el alcalde Claudio Radonich, en compañía del ex intendente Mario Maturana, el concejal Arturo Díaz, el representante del diputado Gabriel Boric, Max Proaño, y algunos integrantes de la toma Puño en Alto.

Precisamente, aquel cónclave tenía por objetivo central definir cuál será el futuro de los pobladores, quienes han permanecido un año y cuatro meses (desde el 9 de abril de 2016) en un predio situado en la prolongación de calle Enrique Abello, sector poniente de Punta Arenas, cuyo propietario es precisamente el ex jefe del gobierno regional.

El encuentro se gestó teniendo igualmente en consideración que el 15 de noviembre del año pasado, el director de Obras Municipales, Alex Saldivia Carrasco, remitió al dueño del terreno una misiva en la que le informaba que debía regularizar la situación de las quince viviendas que fueron construidas ahí, las cuales hasta el día de hoy no cuentan con el debido permiso de edificación, por lo que de no ser así se haría efectiva la orden de desalojo, para posteriormente proceder con la orden de demolición.

Sin embargo, antes de tomar cualquier determinación al respecto que pudiera afectar la vida de aquellas personas, el jefe comunal le dio prioridad al diálogo, para que entre todas las partes se pudiera encontrar una salida en la cual todos estuvieran conformes.

“Es bueno para la ciudad que quede claro que se ha ido dando cumplimiento, por parte nuestra, de que fuimos priorizando el diálogo y una salida pacífica de la toma. Efectivamente la preocupación de todos es que la disposición de la municipalidad con el decreto que emitió debía procederse a la demolición de todas las estructuras habitacionales que hay adentro. Ante eso, el alcalde dijo que podía mantener una prórroga en la medida que exista un acuerdo entre las partes para un periodo prudente y se estuvo gestionando por parte de la gente de la toma”, explicó Maturana.

Es por esto, que fue acordado que el plazo perentorio de permanencia de los pobladores en dicho predio será hasta el próximo martes 31 de octubre, fecha estipulada y que fue acreditada por cada uno de quienes participaron de la reunión, por lo que si el grupo no abandona el lugar se hará efectiva la orden de demolición de las viviendas.

“Ellos manifestaron que tienen la posibilidad de adquirir un sitio, lo cual se ha ido demorando en el tiempo por una serie de circunstancias que son ajenas a ellos y a los dueños del predio. Nosotros les manifestamos que teníamos algunas ofertas de compra del sitio, pero que en las condiciones en las que estaba, no podíamos entregar ninguna carta de compromiso de venta porque no teníamos claridad del momento en que ellos iban a dejar el terreno”, complementó el ex intendente.

“Se resalta la tolerancia y disposición”

Carolina Muñoz ha sido desde el primer día una de las voceras del grupo humano que demandaba por una serie de políticas habitacionales que -según ellos- dificultaban el acceso a la vivienda. Ante este escenario, catalogó que el encuentro fue ameno, tranquilo y en confianza, manifestándose -a nombre de todos los vecinos- agradecida por la “tolerancia” de Maturana y por la “disposición” del alcalde Radonich, como también de la mediación del diputado Boric.

“Nosotros estamos tranquilos, porque sabemos que tenemos todas las de perder legalmente hablando. En cierta forma consideramos y resaltamos la tolerancia que ha tenido Maturana de mantenernos ahí, y por otra parte la disposición del alcalde a postergar la orden de demolición, esto entendiendo que la intervención de Radonich es única y exclusivamente por esta resolución de la demolición, porque ni en la administración anterior ni en la actual nosotros habíamos tenido algún tipo de contacto o conversaciones con lo que es el área municipal”, indicó.

En esa misma línea, la portavoz no dio paso atrás respecto de las constantes críticas dirigidas al sector de Vivienda, reprochando que “acá hay un tema de no hacerse cargo respecto de las políticas habitacionales y a la deficiencia de acceso al suelo que hay en Magallanes y en Chile, lo cual se vio de rebote hacia el alcalde”.

Finalmente, consultada por si ya disponen de la seguridad de otro predio para poder mudarse con sus viviendas, Muñoz puntualizó que “todavía estamos en trámites de comprar un sitio, apenas tengamos un compromiso de compraventa empezamos a trasladarnos para allá, además cumpliremos nuestra promesa de dejar el terreno limpio en lo que corresponde a Puño en Alto. Ojalá que podamos hacerlo en septiembre, porque lamentablemente eso depende hoy de que tengamos concretada la compra de otro terreno”.

