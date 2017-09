Políticos regionales polemizan sobre el levantamiento del secreto de la Comisión Valech

Visiones encontradas tienen diversos partidos y parlamentarios regionales respecto del empeño puesto por el gobierno para agilizar la tramitación del proyecto de ley que busca levantar el secreto que rige sobre el informe sobre presos y torturados políticos durante la dictadura elaborado por la denominada Comisión Valech.

Ello, luego de que se gatillara una controversia al interior del propio oficialismo sobre esta materia, lo que llevó a que el gobierno retirara la indicación de “discusión inmediata” para la tramitación del proyecto anunciada el lunes y la cambiara ayer por “suma urgencia”.

Así, de tener sólo cinco días para estudiar y votar la iniciativa, ahora los parlamentarios dispondrán de quince días.

Goic: “Tiene que pasar por la autorización

de la persona”

La senadora y carta presidencial de la DC, Carolina Goic, hizo ver que se requiere cautela al momento de pretender levantar la referida prohibición, inclinándose porque el acceso de la justicia pase por la autorización de la persona.

“Muchas personas presentaron su testimonio entendiendo que era reservado por un tiempo importante”, acotó.

“No se entiende por qué se puso secreto por cincuenta años si no es para otorgar impunidad a los que torturaron”, señaló.

Bianchi: “Nada debe impedir que se persiga a los violadores de los DD.HH.”

“Me alegro que la Presidenta Bachelet haya dado un paso en este sentido, pues ¡nada, nada, absolutamente nada debe impedir la búsqueda de los responsables de los crímenes de lesa humanidad!”.

Así lo consideró anoche el senador Carlos Bianchi al celebrar la decisión presidencial de agilizar este proyecto y que haya sido votado favorablemente ayer en la comisión de DD.HH. del Senado.

Hizo ver que lo que se está discutiendo es el levantamiento del secreto para que los tribunales puedan acceder a información con responsabilidad resguardando la identidad de las personas que han consentido o no ser parte del proceso.

PC: “Es necesario el

consentimiento

de la víctima”

El secretario regional del Partido Comunista, José Luis Córdoba, expresó que le parece bien que se maneje esta información a nivel judicial, pero con consentimiento de las víctimas.

Se mostró totalmente en desacuerdo que esta temática tan sensible y los datos que se relevarán al levantarse el secreto sean usados en forma mediática.

“En mi caso personal, no podría identificar cien por ciento a quienes me detuvieron y torturaron, pero las personas que lo tienen claro deben acusarlos ante los tribunales, aunque entiendo que para algunos será doloroso y difícil recordar momentos demasiado duros”, acotó.

“Yo estuve en la Escuela Militar y el Estadio Nacional sin proceso alguno, aparezco en el listado de un libro del Mamo Contreras”, comentó.

El hoy secretario regional del PC fue detenido en Santiago cuando cumplía funciones como jefe de Prensa de Radio Portales, que “fue acallada bombardeándose su antena”.

Sáez: “Bachelet pasa la retroexcavadora”

El presidente regional de la Unión Demócrata Independiente, Nolberto Sáez, planteó que en el informe Valech se estableció una condición bien específica y era que no podía desclasificarse hasta dentro de 50 años.

“El gobierno del Presidente Ricardo Lagos comprometió al Estado el cumplimiento de esa promesa, y ahora el gobierno de Michelle Bachelet está pasando la retroexcavadora a este acuerdo y aunque asegure que se mantendrá el anonimato de las víctimas, el resultado de un juicio es público”.

“En definitiva el informe Valech pasará a ser de dominio público. Por otra parte, ya es una costumbre que cada vez que hay una elección, los gobiernos de la Concertación o en este caso de la Nueva Mayoría comienzan en el medio de la campaña a exhumar cadáveres con el objeto de exacerbar los ánimos del pueblo. Ya sucedió con Allende, dos veces con Frei, una vez con Pablo Neruda, y como ya están repetidos, hoy se recurre al informe Valech por lo que considero que la aprobación de este proyecto es impresentable ante el país”.

Para el dirigente, “es necesario que, de una vez por todas, se dejen de lado los afanes de venganza y revanchismos y entremos en una campaña propositiva, ajena a las politiquerías y que vele por el bien de Chile y por la unión de todos los chilenos”.