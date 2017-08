Porvenir: Los 52 binomios chilenos pasaron sin inconvenientes la revisión de seguridad

Directivo de Adelfa confirmó que por primera vez en la historia del Gran Premio de la Hermandad estará presente un ministro de Estado, que será el titular de Deportes, Pablo Squella, que bajará la bandera en la llegada de la primera etapa de la carrera automovilística en Porvenir.

Con los últimos siete autos del sector chileno revisados ayer aprobados por el equipo revisor conjunto de Adelfa (Asociación Deportiva Local Fueguina de Automovilismo) y del Club de Volantes de Porvenir, finalizó en esta ciudad la etapa de Revisión técnica previa de seguridad del Gran Premio de la Hermandad Chilena-Argentina en Tierra del Fuego, de la organización en Chile. El miércoles habían pasado sin problemas el procedimiento otras 17 máquinas y veintitrés lo cumplieron acertadamente el martes, junto a las primeras 5 que lo iniciaron el lunes, dieron por resultado que los 52 binomios nacionales de la prueba automotor pasaran (algunas con observaciones que fueron subsanadas el mismo día o al siguiente) esta obligación de la carrera binacional que se correrá este fin de semana (mañana y el domingo).

“En esta previa de seguridad y técnica, se examinan y sellan los motores, se revisan los cascos y los buzos antiflama y todos los elementos que deben tener en igualdad de condiciones todo los corredores para el día que se inicia la carrera”, sintetizó el presidente de Adelfa, Carlos “Cuco” Soto, en el taller de Eduardo “Polema” Gómez.

Se trata de un espacio amplio, aunque más pequeño que la maestranza municipal donde antes se hacía esta fase, pero que tiene la ventaja de estar calefaccionado y bien decorado, cuyo único “pero” es que está ubicado en una estrecha calle de acceso en la población Lago Blanco, sin embargo, no fue obstáculo para que llegaran allí todos los pilotos nacionales, por lo que se le agradeció a Gómez -que también es un conocido piloto porvenireño- la cesión de su lavadero de autos a las entidades organizadoras chilenas para efectuar este trámite, en el que actuaron Adolfo Arrizaga por el Club de Volantes y Gregorio Norambuena por Adelfa.

Ministro del Deporte

Soto informó que este año estará en la llegada de la primera etapa de la carrera a Porvenir, el ministro del Deporte, Pablo Squella, lo que en su opinión, le dará realce a la prueba automovilística. “Nunca en la historia del Gran Premio habíamos tenido autoridades de nivel central como un ministro, sí habíamos tenido autoridades magallánicas desde el intendente hacia abajo. Nos tocó hablar con el ministro en la Cámara de Diputados, quien nos dijo que venía a Tierra del Fuego a trabajar, no a pasear”, indicó.

Por lo mismo, Soto (que también es concejal de Porvenir) dijo que la llegada del secretario de Estado será una buena oportunidad de tratar otras materias del deporte, como el desarrollo del enduro, del destruido gimnasio Zavattaro y de otros problemas que presenta el área en la capital isleña.

Baja de pilotos chilenos

Respecto a la baja de corredores chilenos, que de 75 el año pasado mermó a sólo 52 en esta versión de la Hermandad, “Cuco” detalló que la mayor parte de las “bajas” son de Punta Arenas y corresponde a gente que no pudo tomarse prácticamente una semana de tiempo que demanda estar en la competencia, por diversas razones, considerando que la largada será en Río Grande. Otros desertaron por los costos adicionales que representaron las mayores medidas de seguridad adoptadas. “Imagínate, un buzo antiflama sale 300 mil pesos, y no es un buzo homologado sino uno contra el fuego. Se ha notado que el tema económico ha influido en el deporte motor, porque también en las motos tuvimos entre las chilenas como 40 menos, entonces no es un tema menor”, terminó indicando el directivo “tuerca” fueguino.