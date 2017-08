PPD eligió a Domingo Rubilar como su candidato a diputado por Magallanes

Con la llegada de agosto, comienza la cuenta regresiva para que los partidos políticos definan quiénes serán sus candidatos al Congreso que los representarán en las elecciones de noviembre próximo y el Partido Por la Democracia ya tomó una decisión: Domingo Rubilar estará en la papeleta de la izquierda.

El presidente regional de la colectividad, Luis Pérez, comentó que, de forma unánime, tanto en el Consejo Regional como en el Nacional, que se desarrolló el pasado domingo en Santiago, se ratificó que sea Rubilar el que dispute uno de los tres cupos a diputados que tendrá Magallanes.

Respecto a la conformación de las listas, Pérez reconoció que aún no hay certeza de qué va a ocurrir en la Nueva Mayoría en cuanto a la convergencia programática. Por ahora se mantienen a la espera de una pronta conformación, teniendo en cuenta que el plazo definitivo para la inscripción de candidaturas informado por el Servel es el 21 de agosto.

“Aún no hay conformada ninguna lista, porque se están viendo las variables para saber qué va a pasar con los pactos, entonces hay que esperar y ver de qué manera se va ajustando la lista definitiva”, aseguró Pérez , que por estos días se encuentra en Santiago viendo justamente este tema.

Consultado sobre las aspiraciones de ser candidato a diputado del ex alcalde Emilio Bocazzi, Pérez señaló que el PPD dio un tiempo a sus militantes e independientes para expresar el interés de ser candidatos tanto a diputado como a consejeros regionales.

“Él, no expresó su voluntad y los que sí lo hicieron están hoy día representando al Partido por la Democracia a nivel regional”, acotó.

Hasta el momento las negociaciones consideran que el ex asesor de Bocazzi iría en una lista con Karim Bianchi por el partido Radical, y dos representantes del PS, que podrían ser el ex alcalde Vladimiro Mimica, y una de las dos postulantes mujeres priorizadas por la directiva regional: Jennifer Elass, ex directora regional de Injuv o Michelle Peutat, que representa a la corriente interna que lidera Fernando Atria.