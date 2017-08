Precandidato a diputado expresó su molestia por acuerdo del Consejo Nacional de RN: “Ganó la vieja política”, declaró Cogler ante nominación diputacional de Gloria Vilicic

Tanto éste como la presidenta regional de Evópoli dieron cuenta de que está abierta la posibilidad de que tal referente le ceda su cupo para ser incorporado, sí o sí, en la plantilla parlamentaria de Chile Vamos.

Descontento. Así dijo sentirse el militante de Renovación Nacional (RN), Nicolás Cogler, luego de que, tras la realización del Consejo Nacional de la colectividad, se le informara que su opción de ser el candidato a diputado por el partido fue desechada, nominando el partido a la ex gobernadora y ex candidata a diputada, Gloria Vilicic Peña.

“El sábado ganó la vieja política, la política a cuatro paredes”, expresó al ser consultado por lo ocurrido en el consejo de RN, añadiendo que lo que más le molesta es la forma en cómo se desarrollaron los hechos, ya que -según él- postuló y manifestó su interés de participar como pre candidato cumpliendo el instructivo y haciéndolo por la ‘puerta grande’ y luego se enteró de lo que él define como la postulación ‘por la ventana’ de Gloria Vilicic.

“En ningún momento, se me informó que se estaba evaluando la posibilidad de candidatura o de bajarte, más bien siempre me dijeron: ‘Estamos bien, estamos perfecto’, y llegando el Consejo me dicen: ‘Nicolás estás abajo, subiría Vilicic’. Como siempre lo he dicho, yo respeto los acuerdos que se tomen dentro de RN, porque si uno se somete a la actividad de partido también debe someterse a los resultados, pero me llama la atención en la forma como se hizo esto, ya que, sin duda para alguien que tiene 30 años, esa forma de hacer política pensé que estaba a la baja, que estaba saliendo, pero vemos que continúa y esa es la vieja política”, planteó Cogler.

Además Cogler reconoció que, si bien había iniciado una campaña hace muy poco, generaba mucha adhesión y muy poco rechazo. “Así lo dicen las encuestas que midieron a los candidatos en los últimos días. Eso, por supuesto, me pone muy contento”.

En relación a la decisión que se tomó en el Consejo Nacional, la presidenta regional de Renovación Nacional, María Teresa Castañón, señaló que tal como ella lo adelantó sería el nivel central el que definiría quién sería el candidato o candidata.

“La reunión que sostuvimos a nivel regional era sólo consultiva, pero la votación del Consejo resolvió que sea Gloria Vilicic Peña la candidata. Por ella, se tienen que cuadrar todos nuestros militantes y simpatizantes y, por supuesto, nos vamos a poner a trabajar por su candidatura”, aseguró Castañón.

Negociaciones por

el cupo de Evópoli

Bien es sabido que Evópoli a nivel regional no ha definido una candidatura a diputada, la que además debiese ser representada por una mujer por la ley de cuotas, según lo manifestó la presidenta de ese partido a nivel regional, Rebeca Aguilante.

En ese sentido y por los trascendidos que han salido respecto a que Evópoli pueda ceder su cupo a RN para que Nicolás Cogler sea candidato a diputado, tanto la presidenta regional de Evópoli como de RN coinciden en que esas son negociaciones que se estarían realizando por parte de las directivas del nivel central y que en los próximos días se zanjarían.

“Esos son temas que se están manejando en Santiago, pero, si definen que sea Nicolás Cogler el que se quede con el cupo, no tendríamos ningún inconveniente en apoyarlo, porque cuenta con la venia regional”, dijo Aguilante.

En tanto el propio Cogler indicó que va a respetar las decisiones que tome la directiva nacional, de quien tenga la responsabilidad de negociar, evaluar o solicitar el cupo. “Como lo dijeron otros dirigentes regionales, son las directivas nacionales de RN y Evópoli los que deben ver el tema y a eso voy aspirar. Entiendo que eso se debe a la adhesión que tenía o que marcaba en las encuestas, la que daría la opción a RN para solicitar el siguiente cupo, pero es algo que se verá allá, a solicitud de dirigentes locales por cierto”, admitió Cogler.

Por ahora, él continuará enfocado en su trabajo como coordinador de campaña del candidato presidencial Sebastián Piñera, ya que fue ratificado desde el comando central.

“Mis energías siguen en eso y mi lealtad va a estar siempre con Sebastián Piñera, seguiré trabajando por él y por mi partido, Renovación Nacional”, sostuvo.