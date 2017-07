Preocupa costos y disponibilidad de medicamentos para la gripe

En medio del alza de consultas y hospitalizaciones por causas del agresivo virus del tipo influenza tipo A, pacientes exteriorizaron su preocupación por los elevados costos y la disponibilidad del Tamiflú para quienes deben recurrir a las cadenas de farmacias con la idea de conseguir el antiviral selectivo .

Este fármaco antiviral está indicado para el tratamiento de la gripe en adultos y niños a partir de 1 año de edad y sólo se recomienda su administración en niños mayores de 6 meses de edad durante un brote pandémico de gripe.

“Es un medicamento para la influenza y casi no está en ninguna farmacia. Por el hecho de haber un brote de influenza los dependientes me dicen que debo esperar una semana más para comprarlo, pero mi hijo está súper complicado y por eso he recurrido a todas partes”, admitió Paola Sáez Delgado, madre de un adolescente de 17 años, afectado por un grave cuadro de influenza. Añade que esta situación afecta sólo a quienes no forman parte del sistema público de salud, pues en la red pública el fármaco sí se encuentra disponible.

Su hijo de 17 años es “carga armada” (padre funcionario de las Fuerzas Armadas), siendo la razón por la que ella debe consultar a las cadenas de farmacias, donde le responden que debe esperar una semana y a ello se suma el elevado costo del medicamento (supera los $40.000) que sirve para tres o cuatro días. Ante ello, advirtió la urgencia de la situación sanitaria que vive la región, teniendo en cuenta de que su hijo se contagió en el colegio y que se espera un nuevo brote.

El secretario regional ministerial de Salud, Oscar Vargas Zec, admitió que ante la preocupación manifestada por la población, se les consultó a las cadenas farmacéuticas, desde donde le comunicaron que el medicamento está disponible, aunque tiene un costo elevado. “Los medicamentos que se requieren para los cuadros virales están disponibles en el hospital y para aquellos pacientes con cuadros graves. Sin embargo, cuando un médico lo receta en una atención particular o en un paciente que está fuera de protocolo, éste tiene que comprarlo”, complementó, añadiendo que este fármaco no forma parte del protocolo exigible de medicamentos.

La autoridad sanitaria agregó que los antecedentes del agresivo virus que a la fecha ha cobrado la vida de seis personas, fueron remitidos a nivel central, desde donde deberán evaluar, a más tardar el lunes, la posibilidad de redestinar fondos para poder enfrentar esta contingencia y eventualmente solicitar la colaboración de otros servicios médicos en Punta Arenas.

Farmacias privadas

Desde Farmacias Ahumada, indicaron que a diferencia de lo que sucedió en años anteriores, en este período se ha producido una mayor demanda del medicamento Tamiflú lo que ha influido en la disponibilidad del mismo, aunque esperan que en los próximos días lleguen nuevos envíos, que permitirán enfrentar el segundo peak de enfermedades respiratorias.

Por su parte, desde Farmacias Cruz Verde se destacó que la disponibilidad del medicamento Tamiflú se ha visto afectada de forma excepcional en Farmacias Cruz Verde debido a una inusual sobredemanda del producto, que no se había registrado en años anteriores, la que probablemente se deba a la gran cantidad de virus respiratorios que afectan a Punta Arenas y a la Región de Magallanes. Procurando mantener el abastecimiento, Farmacias Cruz Verde ha dispuesto una nueva partida del medicamento que se encontrará a disposición de la comunidad en las próximas horas, además de monitorear con especial atención los niveles de stock de este y otros medicamentos relacionados en todos los locales de la región.

Finalmente, desde Salcobrand se señaló que “en Punta Arenas queda un stock actual de 62 unidades de Tamiflú 75 mg de 10 cápsulas. También está la alternativa del Rimivat. Además, está programado para el 12 de julio la llegada de un stock con 59 unidades adicionales de Tamiflú, y 50 unidades del Rimivat.

