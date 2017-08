Presidenta de la Corte de Punta Arenas consideró como innecesaria por ahora aprobar la “Ley Joaquín”

El pasado jueves 24 de agosto se llevó a cabo en el auditorio de la Contraloría Regional un seminario en el cual se abordaron las virtudes y los defectos, entre otras temáticas, asociadas a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que rige en Chile hace aproximadamente una década.

En la instancia, participaron expositores de Chile, Argentina y Alemania, los que dieron a conocer y difundieron las principales comparaciones de los sistemas, normativas y leyes vigentes en cada país en materia penal de niños, niñas y adolescentes.

En la ocasión, la presidenta de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, ministra Marta Jimena Pinto, quien presidió el conversatorio, recalcó la importancia de intercambiar opiniones y puntos de vista relativos al contenido de fondo, destacando la concurrencia de múltiples sectores, instituciones y servicios ligados, donde precisó que “este es un tema nuclear en nuestro derecho y debe recibir una atención integral desde distintas disciplinas, porque la reinserción es la clave en el trabajo con los adolescentes y también es la clave en el procedimiento y en la sanción”.

Cabe señalar que recientemente desde la Defensoría Penal Pública local se dio cuenta que la delincuencia juvenil no registraba un alza importante en Magallanes, cifrándose en un 5% de incidencia en la participación de los adolescentes en delitos durante 2016. No obstante, hace algunas semanas desde el Ministerio Público se aseveró que durante el primer semestre de este año hubo un aumento de un 13,5% de casos más que en el mismo periodo del año pasado, a nivel local.

En este aspecto, la defensora regional, Gustava Aguilar Moraga, manifestó que “más allá de los porcentajes y de que puedan haber diferencias de perspectivas, las cifras de criminalidad juvenil de nuestro país son muy bajas al resto de América Latina, pero eso no nos puede dejar satisfechos. De lo que se trata es que verdaderamente baje la criminalidad en nuestros jóvenes y para eso todos los entes relacionados tenemos que trabajar en la misma línea. Algo que yo echo de menos es que en esta ocasión no hay personas representando al sector Salud, porque en toda esta mirada y tratamiento que queremos dar en el tema de la reinserción de los adolescentes y cuáles serían los objetivos de una sanción, es que tenemos que estar de la mano del sector Salud”.

Asimismo, el juez del 15 Juzgado de Garantía de Santiago, Jaime Salas Astrain, expuso acerca de la problemática que deben enfrentar las víctimas de delitos juveniles a costa de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

“Muchas veces la víctima queda un poco olvidada de este debate, cuestión que es especialmente grave si se considera que es la persona que resultó afectada a propósito del acto que realizó un imputado adolescente en este caso. Hay que analizar qué cosas podemos hacer los jueces con el marco legal que actualmente tenemos para poder compatibilizar lo que son las garantías de los imputados, que es algo que nadie discute con el legítimo derecho de las víctimas a poder ser reparadas en la comisión de un delito”, sentenció.

Como representante de la nación vecina, la doctora Paola Causich, magistrada abogada relatora del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Tierra del Fuego, argentina, relató cómo es la legislación comparada en ambos países, las características de las normas y los esfuerzos que se han hecho por compatibilizar con los estándares internacionales vigentes hoy en materia de protección y responsabilidad penal de adolescentes, niños y niñas, abordando igualmente la pena de internación provisoria, utilizada como es una medida recurrente para sancionar en estos casos.

“Han cambiado los paradigmas a nivel internacional y regional, porque hoy el niño debe ser tratado para poder compatibilizarlo con estos estándares como un sujeto de derecho, que por supuesto, cuando hay algunos en situaciones de riesgo o ambiental y familiar que requiere del Estado determinados compromisos, que tiene que ver con las medidas necesarias para poder reintegrarlo a la sociedad, respetando su dignidad y fomentando el respeto en él mismo. En la práctica se ha visto que estas medidas de internación poco tendían a eso”, aclaró, agregando que “el Estado debe tener políticas públicas tendientes a proteger el derecho de los niños. Esto tiene que ver con el tratamiento de la conflictividad de los menores desde otros aspectos, trabajando con ideas tutelares fomentando el proyecto de vida y darle herramientas desde lo educacional, el deporte, la contención social y ese tipo de cosas”.

“Ley Joaquín”

Consultados respecto al proyecto de ley aprobado por la Cámara Baja, que busca reformar el sistema penal adolescente para que menores de entre 16 y 18 años tengan la capacidad de presentarse ante la justicia y ser condenados por sus delitos -normativa denominada como “Ley Joaquín”-, tanto el magistrado Salas como la presidenta de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, se manifestaron en contra, expresando que no es tan necesaria como aplicar mayores y mejores medidas para la reinserción y la integración de los jóvenes.

“Me parece que es una materia que tiene que tener una mirada muy profunda, porque aquí la seguridad de la sociedad debe tener la perspectiva justa, y ésta requiere de jóvenes integrados y no de más jóvenes castigados, por lo que no es necesaria por ahora esa ley acá en Chile”, sentenció la ministra Pinto.

Asimismo, el magistrado del 15 Juzgado de Garantía de Santiago puntualizó que “siempre que hay delitos que generan un impacto en la comunidad, la reacción inmediata de la ciudadanía y a veces de los operadores políticos es subir las penas, lo cual políticamente es bien popular. Los niveles de delincuencia que tiene Chile, si se comparan con otros países Sudamericanos son muy bajos. Es verdad, hay delitos que son graves, pero la pregunta es: ¿se justifica elevar para todas las personas el marco de pena a propósito de hechos puntuales? Las estadísticas dicen que elevar las penas no resuelve ningún problema y la única solución efectiva para la delincuencia juvenil tiene que ver con la inversión social, y eso es caro”.

El caso de Joaquín Fernández, joven de18 años -apuñalado en septiembre de 2016- en la vía pública de Rancagua mientras utilizaba con su teléfono celular la aplicación Pokémon Go, podría llevar a un cambio en la legislación penal.

