Presidenta nacional de funcionarios de Gendarmería por querella en su contra: “Yo no he dicho ninguna injuria o ninguna falsedad”

La titular de Adiptgen, Viviana Camilo, aseguró que no ahondará más en el tema y respecto al recurso judicial sostuvo que sus abogados están estudiando los antecedentes de esta querella.

En completo hermetismo, la directiva regional de la Asociación de Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería (Adiptgen) determinó no referirse a la querella interpuesta en contra de la presidenta local, Daniela Oyarzún, y la titular nacional, Viviana Camilo, tras ser acusadas de injurias graves con publicidad, luego de emitir acusaciones de falta a la probidad administrativa, además de denuncias de irregularidades, maltrato y amedrentamiento en contra del otrora director subrogante de la institución en Magallanes, comandante Dan Toro Arévalo.

El recurso judicial fue interpuesto el lunes por otro gremio perteneciente al organismo gubernamental, denominado Asociación de Funcionarios Civiles de Gendarmería de Chile (Afucig) en el cual se persigue obtener una pena de multa de 150 UTM, así como también una pena de tres años de reclusión y suspensión en los cargos y oficios públicos durante el tiempo de esta condena.

No obstante, la presidenta nacional afirmó brevemente que en estos instantes mantiene reuniones con sus abogados, con el propósito de revisar los antecedentes en los que se basa la querella, desestimando que se haya referido a alguna falsedad en las declaraciones pronunciadas.

“Yo no he dicho ninguna injuria o ninguna falsedad. Yo solamente dije que el director subrogante regional faltó a la probidad administrativa dándole un conducto regular a su señora, que está bajo su mando, para que solicitara audiencia con el director nacional para pedir un aumento de grado. Es todo lo que dije, yo no he injuriado a esa señora, no pretendo y jamás lo he hecho porque soy una dirigenta, y estoy por el buen clima laboral”, aseveró.

Por otra parte, consultada por esta pugna que se ha creado entre ambas asociaciones, la dirigenta deslindó que “esto no es bueno, porque no le hace bien a los asociados. Yo no quiero y no debo ponerme a pelear con otros gremios, no lo quiero hacer y no es mi postura. Esto se está escapando de las manos y por eso no quiero ahondar ninguna declaración porque tengo que ver qué es lo que me dicen mis abogados. Yo voy por el bien de los asociados y ese es mi único deseo”.