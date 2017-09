Presidenta regional del Colegio de Profesores y crisis financiera en la Corporación Municipal:“Estamos entremedio de dos entidades políticas que están en un tira y afloja”

La dirigenta Violeta Andrade afirmó que “nadie tiene soluciones ni respuesta a las problemáticas que tenemos”

Una jornada de reuniones vivieron ayer los dirigentes del Colegio de Profesores, quienes inquietos por la crisis financiera que afecta a la Corporación Municipal de Punta Arenas, tuvieron primero un encuentro con el secretario general de la Cormupa, Segundo Alvarez, quien les reiteró que la solución para el problema más urgente, el pago de sueldos de los docentes para septiembre, debe entregarla el Ministerio de Educación.

“Cuando llegamos a esta Corporación empezamos a ver el tema de las retenciones por efecto que no se pagan las cotizaciones previsionales, la subvención la retienen. Eso cuando llegamos estaba en 1.300 millones y ya vamos en 2 mil millones, entonces es una situación que sí hay que darle coto, hay que tener una voluntad para liberar esos recursos, situaciones que o nos pasan la plata o lo pagan directamente si no tienen la confianza de que el sostenedor hará un mal uso, que paguen directamente las cotizaciones previsionales, eso es lo que nos preocupa, que tiene que ver con los trabajadores que no tienen al día sus cotizaciones. Es materia de ley, pero alguien debe tener la voluntad para poder manejarse y no estar cada vez teniendo esa retención que no nos permite pagar las cotizaciones previsionales, y lo más aberrante es que se esté generando intereses”, criticó Alvarez.

El secretario general de la Cormupa sostuvo además que estas soluciones no alcanzan para abordar el problema general, puesto que “se habla de las pasadas de plata pero tienen que ver con las deudas que hay. O sea, 400 millones llegan a la Corporación y es como si fueran cien pesos, por el volumen que hay. La Corporación maneja 28 colegios, distintos, con costos, gastos y para manejarse hay que tener los gastos correspondientes”, indicó. Y además, ante la posibilidad que planteó la Secreduc de que el Concejo Municipal entregue los recursos para el pago de sueldos, Alvarez señaló que “este año el presupuesto para la Corporación Municipal, tanto para salud como para educación era de 853 millones a la fecha la municipalidad nos ha entregado 1.300 millones”.

En medio del fuego cruzado

Los que sin embargo están presenciando desde fuera este estancamiento en las posiciones son los docentes. Los que están a la espera de que alguien les pague los sueldos, las cotizaciones, y así, por lo menos, pasar un “18” más tranquilo. La presidenta regional del Colegio de Profesores, Violeta Andrade comentó que tras los encuentros que tuvieron con Alvarez, con la seremi de Educación y concejales, emitirán hoy una declaración pública, ya que la situación los tiene muy molestos.

“Nadie tiene soluciones ni respuesta a las problemáticas que tenemos. La seremi dice que es la Corporación la que tiene que responder, ellos dicen que es el Ministerio el que tiene que responder, los concejales no sabían nada de lo que estaba sucediendo, entonces es como que estamos entremedio de dos entidades políticas que están en un tira y afloja. Tenemos otras reuniones mañana (hoy) y ahí veremos cómo seguir. Pedimos el informe escrito que entregará Corporación, para ver a qué nos vamos a atener”, explicó Andrade, quien hoy a las 17 horas tiene programado otro encuentro, ahora con la candidata presidencial Beatriz Sánchez, a quien harán ver el estado crítico que viven los docentes en la región, y particularmente, en Punta Arenas.