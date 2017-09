Presidente comunal del Colegio de Profesores renuncia por diferencias con mesa directiva

El docente de Inglés anunció su alejamiento debido a decisiones tomadas en reuniones a las que no fue convocado, en particular al “bloqueo” que le impidió estar en la reunión que los representantes del Magisterio tuvieron con el alcalde Claudio Radonich.

No alcanzó a durar un año como presidente comunal del Colegio de Profesores. Pese a que hace tres semanas lideró la marcha que los docentes realizaron por el centro de Punta Arenas, Cristián Reveco ya para esa fecha meditaba la opción de dar un paso al costado. Y el episodio que lo llevó a anunciar su salida irrevocable del cargo fue el “bloqueo” del que dice haber sido objeto ayer en la mañana, que le impidió estar presente en la reunión que hubo ayer en la alcaldía y en la que el edil Claudio Radonich recibió a representantes del Magisterio, como la presidenta regional, Violeta Andrade.

Este fue el punto final de una serie de desencuentros que Reveco tuvo en los escasos 9 meses que ostentó el puesto de presidente comunal del Colegio de Profesores. Un alejamiento que se concreta justo cuando la educación municipal en Punta Arenas llega a un punto crítico. No obstante, el titular saliente indica que su adiós no está relacionado con esta contingencia.

“Esta no es una decisión que se toma de la noche a la mañana. Es una respuesta a una situación que se ha venido dando por mucho tiempo y que al final resulta en que lamentablemente, debo dar un paso al lado. Principalmente, porque ha habido un ‘bloqueo’ constante, una visión demasiado negativa de cuáles pueden ser los proyectos que se presenten, las propuestas que uno pueda generar. Una cosa es la crítica, pero es muy diferente cuando sabes que hay un bloqueo que está en conjunto, una unanimidad para prohibir algunas cosas o para presentar iniciativas”, partió lamentando Reveco.

Ignorado en

reunión clave

De todas formas indicó que la reunión de ayer con el alcalde a la que no fue invitado reafirmó que en su decisión no había vuelta atrás. “Era una reunión clave, donde yo mayor información no tengo, porque cuando tenía que hacerse, nos encontramos en la situación en la que cuando planteé a mi grupo lo que se tenía que hacer, me informaron acuerdos de los que no tengo conocimiento, que se tomaron en una reunión en la que no estuve presente”, criticó.

Problemas de

larga data

Los problemas internos, no obstante, son de larga data, “estuvieron presentes desde el día uno. Siempre traté de mantener la unión respecto de todo. En los trabajos siempre destaqué al comunal como un conjunto. Pero frente a este tipo de actitudes y resoluciones es imposible continuar y lo más lógico para mí es dar un paso al costado, lamentando que sea en un momento tan álgido como lo que está ocurriendo en la Corporación Municipal”.

Balance positivo

Cristián Reveco comentó que se va del cargo, con “satisfacción y conformidad, porque se hicieron cosas. En el corto plazo se realizaron proyectos, trabajo con los jubilados que no se había hecho, acompañamiento docente, también inédito; acciones que el comunal anterior nunca realizó. Por ejemplo, comprometimos representar a los docentes e hicimos una denuncia en la PDI, tratamos de establecer los puentes con los diferentes actores. Siento que la labor se cumplió como se había esperado”, valoró.

En ese sentido, Reveco entregó una declaración pública en la que detalló algunos de los logros que, a su juicio, tuvo su gestión, como las reuniones semanales y asambleas mensuales; visitas a establecimientos educacionales para invitar a los docentes a colegiarse; apoyo a los docentes que participaron en la “infame Evaluación Docente”; la administración de convenios, “los que al ser recibidos no contaban con un balance ni entrega oficial de datos, y por lo anterior, encontramos deudas por sobre los 4 millones de pesos en diferentes convenios atrasados” y finalmente, “en lo relativo a los derechos de protección de nuestro gremio, nos hicimos presentes en una denuncia en PDI por apropiación indebida contra el sostenedor”.

Dentro de su directorio, Reveco contaba con el apoyo de Juan Manuel Mancilla “pero que ya se retiró por otras razones y cuando estuvo, trabajó de forma muy comprometida, evitando que se produjera un conflicto, pero ahora me convertí en una minoría dentro del núcleo”.

Finalmente, ante posibles cuestionamientos que podrían surgir por su renuncia, justo cuando el alcalde Claudio Radonich calificaba la crisis de la Cormupa como un “San Fernando 2” aludiendo a la situación terminal que vive ese municipio en materia de educación, Cristián Reveco recalcó que “esta determinación la tomé antes de tener conocimiento de lo que iba a decir el alcalde. No es que esté escapando. Le hicimos frente en diversas situaciones y lo que me queda es que a veces, por las decisiones apresuradas que toman los grupos, no piensan en las consecuencias. Tengo la conciencia tranquila de que mi trabajo fue constante y que está en las actas. Es muy lamentable que esta coincidencia triste de que justo cuando están anunciando una noticia terrible para los docentes, esto venga de la mano con una decisión que tomo, y que se había metido y analizado, pero que llegó a un punto extremo”.

Tras el alejamiento de Reveco, el directorio comunal analizará quién quedará como presidente, ya que no se convocará a nuevas elecciones.