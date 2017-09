Presidente Confusam Magallanes, Alberto Vargas: “El financiamiento que recibe la atención primaria sigue siendo insuficiente”

Reconociendo que el financiamiento que recibe la Atención Primaria de Salud aún es insuficiente para las actividades que debe desarrollar, el presidente de la Federación de Trabajadores de la Salud Municipal (Confusam) Magallanes, Alberto Vargas, se refirió a los desafíos que enfrenta la Atención Primaria, entre los que destacó la normalización, la necesidad de ampliar la cobertura y mejorar el financiamiento, entre otros.

El dirigente parte reconociendo que “el financiamiento que recibe la atención primaria sigue siendo insuficiente, para eso hemos propuesto mejorar los indexadores (como pobreza y ruralidad)”. Cabe recordar que en el 2015 un estudio ministerial arrojó que el valor del per cápita basal, debería ser de $ 6.050 (durante ese año), cifra que no se condice con el monto aprobado en el presupuesto per cápita 2017 cuyo valor basal asciende a $ 5.274.

El dirigente gremial explicó que en materia de remuneraciones la Corporación Municipal de Punta Arenas ha debido costear remuneraciones que deberían ser subsidiada por el Ministerio de Salud, esto porque el componente de las remuneraciones es sueldo base, asignación de zona, pero el porcentaje asignación que entregan a través del per cápita es muy bajo en comparación con el que se entrega en Magallanes. “Es necesario mejorar los financiamientos para poder obtener recursos humanos y mejor calidad de insumos, además de mejorar la cobertura en algunas patologías y de esta manera mejorar la calidad”, aseguró el dirigente.

Otro de los problemas que enfrenta la salud municipal en materia de financiamiento es el traspaso de programas que son financiados con presupuestos generales que no dan cuenta de la realidad regional y estas diferencias terminan siendo absorbidas por el per cápita.

“La gran dificultad es que salud ha perdido recursos por la situación financiera que vive la Cormupa, donde el Area de Educación mantiene una deuda de 2.000 millones de pesos. El desafío es ir mejorando la calidad de la salud, hacerla más eficiente y resolutiva, para eso debemos avanzar en capacitación y financiamiento, además debemos avanzar en una mayor autonomía en la Corporación Municipal y lo que se plantea es tener nuestras propias cuentas corrientes y no tengan que estar con educación pero eso pasa por tener una mayor independencia de salud”.

Normalización de los centros de Salud

Asegurando que la Atención Primaria de Salud es la puerta de entrada a la red asistencial, el dirigente insistió en la necesidad de mejorar la infraestructura de los Centros de Salud. Cabe recordar que en la agenda del Convenio de Salud entre el Ministerio de Salud y el Gobierno Regional incorpora la normalización de los Centros de Salud Familiar (Cesfam) 18 de Septiembre, Mateo Bencur, Thomas Fenton, además del Cecosf Río Seco que necesita una ampliación, el Sapu de Alta Resolutividad.

“Hoy se visualiza la normalización del Cesfam Thomas Fenton, 18 de Septiembre y paralelamente se va a concretar el Sapu de Alta Resolutividad, que va paralelo a estos dos proyectos, que está en la etapa de diseño”.

Aniversario de la Atención Primaria de Salud

Cabe recordar que durante el año 2008, el gobierno estableció por primera vez el día de la Atención Primaria con fecha 6 de septiembre y a partir de esa fecha los equipos de salud de cada consultorio de Punta Arenas se unen y organizan la semana de la Atención Primaria de Salud.

La atención primaria es el nivel inicial de atención, que garantiza la globalidad y continuidad de la atención a lo largo de toda la vida del paciente, actuando como gestor y coordinador de casos y regulador de flujos. Comprende actividades de promoción de la salud, educación sanitaria, prevención de la enfermedad, asistencia sanitaria, mantenimiento y recuperación de la salud, así como la rehabilitación física y el trabajo social.