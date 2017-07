Presidente de enapinos y los 15 bloques petroleros entregados en Magallanes: “El Ministerio de Energía no ha sido claro en cómo operan las devoluciones parciales de los Ceops”

“Enap asumió sola como empresa del Estado y bajo su rol social, el esfuerzo de abastecer de gas a la región y que los privados se concentren en el negocio petrolero. Hoy ya tiene asegurado el gas para Magallanes por más de 20 años con el gas no convencional. Entonces, me pregunto: ¿valía la pena seguir entregando bloques el año 2010 si no existía claridad respecto de los resultados concretos de los Ceops entregados en 2007?”.

Tal fue la aprensión manifestada en conversación con La Prensa Austral, por el presidente del Sindicato de Trabajadores de Enap, Alejandro Avendaño Gallardo, quien desmenuzó y puso en tela de juicio nuevamente la continuidad de los contratos de operación petrolera (Ceop) que hay en Magallanes. “Es sólo cosa de ver que en 2007 las inversiones comprometidas en Ceops ascendieron a los US$267 millones y se consideró una entrega de 32.357 Km2, a los que se sumaron los 3.700 Km2 exclusivos para Geopak, en el Bloque Fell y los 1.822 Km2 para Enap y Methanex (50% y 50% cada uno) en Dorado Riquelme. Si a eso agregamos que en 2010, el compromiso fue por US$145 millones y se entregaron del orden de los 2.840 Km2, llegamos a 40.719 Km2 para 15 Ceops. El tema es que de los bloques entregados, todos ya han devuelto sectores en los cuales no les interesa y los descarta. Por lo mismo, ¿pagan multas por esta devolución parcelada, ya que la adjudicación fue por el bloque completo?”.

Al respecto, Avendaño indicó que “el Ministerio de Energía no ha sido claro en cómo operan estas devoluciones parciales y a nuestro entender, eso es un no cumplimiento de contrato firmado, pero resulta que les aceptan pasar a la segunda etapa. Los incumplimientos por parte de las petroleras privadas en las diversas fases de exploración que deben cumplirse a lo largo del Ceop y que requieren inversiones, al no dar cumplimiento corresponde poner término a dicho contrato”, concluyó el dirigente petrolero.

