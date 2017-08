Presidente de Tacopa, Marcelino Aguayo: “No tenemos por qué darle explicaciones al seremi sobre el sistema tarifario”

“Que se las vaya a pedir a un técnico, o un ingeniero. Nosotros no le vamos a dar explicaciones respecto al tema tarifario ya que son decisiones individuales y no colectivas”, fue la primera respuesta esbozada ayer por el presidente de la Asociación de Taxis Colectivos Punta Arenas (Tacopa), Marcelino Aguayo Concha, frente a las últimas declaraciones formuladas por el secretario regional ministerial de Transportes, Gabriel Muñoz, cuando señaló a este medio que pedirá una justificación técnica al gremio ante la intención de algunas líneas de colectivos, de reajustar en $50 sus tarifas diurnas.

La sola intervención del personero de gobierno, crispó los ánimos del timonel del transporte público menor, quien insistió en que la decisión de subir el valor en los recorridos es exclusiva de cada uno de los pequeños empresarios que representa la asociación. “El -Muñoz- no tiene ninguna facultad en ese tema. La única que tiene, es la de licitar el transporte público de pasajeros, en el caso de los buses, que tienen un bajo precio (tarifa) debido al subsidio. Es ahí donde puede intervenir el mercado, no así en los sistemas que tienen tarifas libres, de acuerdo al Decreto Supremo Nº211”, recalcó.

Subsidio

En línea con lo descrito, otro punto que molestó al gremialista, es que desde Transportes, se cuestionara un alza de tarifas Esto último usándose como premisa el que no hay incrementos sustantivos en lo relativo a costos de mantención, como tampoco en lo referido a compra de neumáticos y combustibles, a lo que Muñoz sumó que existe un subsidio para la renovación de máquinas. “El comete un profundo error al plantear eso, porque el tema va más allá: los propietarios tienen necesidades y como todos, deben pagar el gas, luz y el agua, además de comprar alimentos. Todo sube, por lo que es necesario explicarle al seremi de Transportes que nosotros no comemos neumáticos ni gas”. Y agregó: “Y también debo recordar que en el año 2013, durante el gobierno de Piñera, se consiguió que se nos subsidie a través de la modalidad de modernización y chatarrización. En un proceso anual en que son alrededor de 100 autos los que se renuevan, una mitad por autos cero kilómetro y la otra por usados, donde el incentivo se recibe a los 5 meses de la renovación. Y aún así es complicado, porque nuestros asociados se tienen que endeudar en créditos abusivos que prácticamente significa ‘entregar medio auto’ a los bancos aun cuando tenemos un 98% de cumplimiento en el pago de nuestros créditos”.

Modificación tarifaria

Junto con responder al seremi de Transportes, Aguayo quiso dejar muy en claro que en ningún caso el tema tarifario del cual ahora se habla, ha sido tratado en alguna reunión con los delegados. “Lo que se ha dicho de que se trató ese tema en una reunión no es efectivo, no podemos adentrarnos en ese ámbito. Cada pequeño empresario es independiente y ve cuándo desea subir las tarifas. Si alguien quiere por ejemplo, cobrar $600, lo que tiene que hacer es mandarme una carta para indicar a partir de qué fecha espera que eso ocurra, uno pide hacer la tarifa para que esté disponible y se envía la copia a Transportes. Luego de eso, el que tenga la intención de aumentar el precio, tiene la obligación de andar 30 días con un aviso en el respaldo de su vehículo. Y esa decisión es individual, reitero, no es colectiva. Ni siquiera yo puedo intervenir en eso, menos aún colocar el tarifario en la garita”, indicó.

En Tacopa, las solicitudes de modificación tarifaria se documentan a través de una carta remitida al directorio, la que se envía a la seremi de Transportes. “Sencillamente aquí un propietario de colectivo es una unidad económica, por lo tanto tiene libertad. De hecho hemos tenido casos de personas que han subido la tarifa y otras que se han quedado en el precio anterior. La decisión es individual y no podemos tener ninguna acción ni para que suban ni para que bajen. Ahora con lo que ha pasado hemos recibido al menos unas treinta cartas. Principalmente, hemos recibido de las líneas 112, 13 y 011. La línea 15 también ha enviado cartas. Así es la fragilidad del mercado”.

Relacionado