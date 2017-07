Presidente del Colegio Médico sobre despenalización del aborto: “Aun cuando el médico manifieste su objeción de conciencia debe procurar que la prestación se realice”

Tras la reciente votación parlamentaria a favor de la despenalización del aborto en tres causales: riesgo de la vida de la madre, inviabilidad fetal y violación, y ante la expansión de la objeción de conciencia a todo el equipo de salud, tanto el Colegio de Matronas de Magallanes como el Colegio Médico, coincidieron en que se debe garantizar la atención oportuna a los pacientes.

Al respecto, el presidente del Colegio Médico de la región, Gonzalo Sáez Torres, afirmó que “ningún profesional puede ser obligado a entregar una prestación que va en contra de su credo religioso, de la misma manera que ningún paciente puede ser obligado a recibir una atención que vaya en contra de sus principios. Sin embargo, la objeción de conciencia tiene límites y en el servicio público significa que aun cuando el médico puede manifestar su objeción de conciencia debe procurar de que la prestación se realice por otro colega o se derive a otro centro donde se pueda realizar la prestación, pero si esta opción no existe, entonces prevalece el derecho del paciente por sobre la objeción de conciencia del colega”.

Respecto de la ampliación de la objeción de conciencia a todo el equipo de salud, el doctor Sáez explicó que en su opinión esto no corresponde porque la responsabilidad del acto médico recae en el facultativo, es por esta razón que se habla de negligencia médica y no de otros profesionales. “Cuando las cosas salen mal en el pabellón, el responsable es el cirujano, entonces por qué tendría que objetarse al resto de los equipos”, complementó

Colegio de Matronas

En tanto, la presidenta del Colegio de Matronas, María Isabel Velich, explicó que como agrupación no están de acuerdo con ampliar la objeción de conciencia al resto del equipo, señalando que “el aborto es un acto quirúrgico médico que está garantizado por ley, por eso creemos que la objeción de conciencia debe ser individual, exactamente igual que la objeción de conciencia al entregar la pastilla del día después, que es una postura que establece un profesional frente a un acto médico en el cual por opción moral o religiosa no puede actuar”. Agregó que esto es distinto al trabajo que desarrolla la gestión del cuidado de matronería, porque en el caso del aborto su función es ingresar, asistir, acompañar, asesorar, aconsejar y apoyar la gestión médica pero no realizar el acto clínico.

“El acto médico del aborto es un acto quirúrgico y tiene que ver con la decisión profesional de no atender a una persona porque va en contra de sus principios morales o religiosos, el concepto ético indica que debo disponer de otro facultativo que haga el procedimiento y no puedo dejar abandonada a esa persona. La objeción de conciencia para los equipos va a generar que clínicas u hospitales completos no entreguen una atención ante una urgencia”, comentó.

Agregó que como Colegio de Matronas lo importante es la aprobación de las tres causales, “ya que eso es un gran avance para los derechos de las mujeres que han estado precarizadas durante tanto tiempo”. Recordó que como Colegio han respaldado este proyecto desde el momento que se presentó, ya que junto a la Fundación Miles se ha entregado un apoyo técnico y una asesoría, “incluso defendiendo en el Congreso nuestra postura enmarcada en el derecho de las mujeres a decidir como un derecho sexual y reproductivo”.