Presidente del Consejo Regional por piscina terapéutica de Natales: “Es impresentable que una inversión de esa magnitud esté en estas condiciones”

Miguel Sierpe reconoció la existencia de severas deficiencias y acusó que se trata de “un contrato mal llevado”.

Ante la molestia planteada por el vecino Fernando Sepúlveda, quien padece esclerosis lateral amiotrófica, respecto de la desidia de todas las autoridades frente a la entrega de la piscina terapéutica que se construyó en el recinto del Centro de Rehabilitación Cruz del Sur de Puerto Natales del Club de Leones y que presentó serias fallas en su levantamiento, el presidente del Consejo Regional, Miguel Sierpe, reconoció ayer la existencia de severas deficiencias y acusó que se trata de “un contrato mal llevado”

Sierpe sostuvo que “hay una situación bien compleja por parte de la Unidad técnica y la hemos abordado en muchas oportunidades con el municipio de Puerto Natales, porque es impresentable que una inversión de esta magnitud esté en estas condiciones”, comentó.

La infraestructura que beneficiaría a más de 200 pacientes, tendría que haberse entregado en mayo del año pasado, pero la obra presenta fallas evidentes que no permiten su uso.

“Es un proyecto en que el agua de la piscina se filtra de manera importante y no tiene sellos. Además, no hay una propuesta concreta para postular a una reparación y tampoco está el nivel de consideración adecuado para este proyecto. Estoy defraudado porque no debiéramos estar viviendo una nueva Jornada (por la Rehabilitación en Magallanes) sin que la unidad técnica a cargo de la obra entregue una solución de este tema”, sentenció el presidente del Consejo Regional, quien agregó que se trata de una situación que ha denunciado en reiteradas ocasiones en distintas instancias, incluyendo la Unidad técnica en Puerto Natales.

A su juicio, la Municipalidad de Natales debe hacer un estudio y una reparación de ese proyecto para que la obra se pueda entregar. “Ahora se filtra una cantidad enorme de agua desde la piscina y se va diluyendo, lo que fue evaluado por ellos mismos. Entonces es un contrato mal llevado y finalmente no hay solución. Además que el número de observaciones técnicas tenían una cantidad de reparos relevantes (alrededor de 80 según evaluación del gobierno regional)”, sostuvo.

Finalmente, Sierpe insistió en la necesidad de desarrollar un nuevo proyecto para darle utilidad a esta iniciativa que iba a beneficiar a más de 200 pacientes. “Habíamos pedido al intendente de Magallanes, Jorge Flies, que se retire el proyecto de la unidad técnica del municipio de Natales y se entregue a otra unidad técnica. Porque se ha producido una seguidilla de situaciones similares en proyectos de (la provincia) Ultima Esperanza”, afirmó.