Profesionales afirman que Enap incurre en discriminación en el pago diferenciado de horas extraordinarias

“Al interior de las empresas hay trabajadores de primera, segunda y hasta una tercera clase, denuncia que se ha venido haciendo por muchos años”, afirma el ente gremial

Luego de que el fin de semana el Sindicato de Profesionales de Enap afirmara que acudió al directorio de la estatal para buscar transparentar “serias irregularidades” y que el gerente local de la firma afirmara que la negociación estuvo ‘encajonada en parámetros de Hacienda y criterios de racionalización”, ayer nuevamente los fuegos se encendieron.

La presidenta del gremio, Karin Escárate, sostuvo que el principal reparo -de momento no comentó los demás temas involucrados- puesto en conocimiento del directorio, dice relación con discriminaciones serias que existirían al interior del estamento profesional. “Las irregularidades más significativas tienen que ver con algunas compensaciones y aspectos como el pago diferenciado de horas extraordinarias. Esto último denota que hoy existen al interior de las empresas trabajadores de primera, segunda y hasta una tercera clase, denuncia que se ha venido haciendo por muchos años. Aparentemente en la empresa no están las voluntades para terminar de raíz con dichas discriminaciones”.

No hay reinicio de conversaciones

Al ser consultada por las afirmaciones de la gerencia de Enap, de que sí hay conversaciones que avanzan en esta temática, recalcó que “de verdad que nos sorprendió, sobre todo la nota que salió (el domingo) en el diario, en cuanto a que ‘siguen las conversaciones’, lo que no es efectivo. Una cosa es que uno en el quehacer sindical debe seguir conversando con la gerencia acerca de distintos temas, pero no hemos reiniciado conversaciones que digan relación con la negociación colectiva. Ahí hay un discurso un poco falaz, ellos están bajando el perfil a nuestras preocupaciones y no se dimensiona la problemática que tenemos dentro de la empresa”.

Código de Etica

Finalizó indicando que la base de los requerimientos están en el Código de Etica, de los cuales rescató algunos puntos. “Los trabajadores ejecutivos y directores de Enap tienen derecho a trabajar en un ambiente donde se respete su dignidad como persona. También está el tema de la diversidad, el respeto, la confianza, la cordialidad y la privacidad. A eso se suma que todos los miembros de la empresa tienen derecho a ser tratados de manera justa y equitativa, sin que intervengan prejuicios o factores externos a la calidad profesional. Eso dice el código de ética de Enap, sin embargo la empresa da un trato diferenciado y discriminatorio a trabajadores que cumplen las mismas tareas y responsabilidades. Esta situación ha deteriorado el clima y las relaciones laborales, generando un sentimiento de injusticia y frustración entre los profesionales que han sido víctima de subvaloración”.