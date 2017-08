Profesor intervenido del corazón valoró trabajo de especialistas del Hospital Clínico

Buscan convertir en un polo de desarrollo el área cardiovascular del principal centro asistencial.

A un año de haber sido intervenido quirúrgicamente del corazón, el profesor del Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez, Jorge González, relató su experiencia en pabellón. Reconoce que es una instancia en que pone su vida en manos de especialistas para realizar un procedimiento delicado y, por lo mismo, valoró el trabajo realizado por la Unidad de Cardiología del Hospital Clínico de Magallanes.

González recordó que fue el doctor Ricardo Marín el que le realizó un examen con un catéter que se le introdujo en las venas. “Ahí me dijeron: ‘Usted está mal’ y, luego de una junta médica, me internaron en el Hospital Clínico de Magallanes, eso fue un domingo como a las 21 horas y el martes siguiente se tomó la decisión de operarlo. “Pero, todo fue con suerte, andaba acá un médico que era considerado una eminencia y el anestesista me ubicaba, me entregué y ellos me operaron. Salió todo bien, me trataron súper bien y mi recuperación fue buena, de hecho el día que me hicieron caminar lo hice sin problemas”, recordó.

A un año de la intervención logró hacer su vida normal, volviendo a su trabajo en el Liceo Politécnico.

Los mareos fueron la primera alerta, por eso se hizo los exámenes en el Cesfam Mateo Bancur, paralelamente llegó un operativo naval, donde fue evaluado por un médico de Santiago que le dijo que tenía un problema serio al corazón y fue a ver al doctor Juan Aguilar que le confirmó el diagnóstico.

Estas declaraciones las realizó en el Centro de Atención Especializada Adulto donde se realizó una actividad informativa para la comunidad con el fin de concientizar sobre la importancia de la prevención de las enfermedades al corazón y los accidentes cardiovasculares.

En la jornada estuvo “Navarrito” y el jefe de la Unidad de Cardiología, el doctor Juan Aguilar, médico cardiólogo y actual director (s) del Hospital Clínico de Magallanes.

“Los factores de riesgo clásicos se siguen manteniendo en la población: la obesidad, aumento de colesterol en la sangre, sedentarismo, alto porcentaje de personas que son diabéticas e hipertensas. Ello no ha variado en los últimos 20 años. Una importante cantidad de personas conoce los factores de riesgo, pero sigue manteniendo el mismo comportamiento”, advirtió Aguilar.