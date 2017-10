Profesora croata llegó a Punta Arenas a enseñar su idioma en dos colegios

Ana Jadrijevic es una profesora croata de 33 años que hace una semana se encuentra en Punta Arenas con miras a empezar a planificar su nueva aventura de vida en esta zona. La docente fue enviada por el Ministerio de Ciencia y Educación de Croacia por 4 años para enseñar su idioma a través de clases en el Club Croata, Colegio Miguel de Cervantes, y en la Escuela Croacia, las que impartirá a contar de marzo de 2018. “Es algo nuevo e interesante, tengo ganas de hacerlo y me interesa muchísimo. El año pasado estuve viajando por Sudamérica y me gustó mucho la Patagonia, es un desafío en mi carrera y es algo nuevo que no he hecho tan lejos de casa”, comentó en su visita a La Prensa Austral.

Será su primera experiencia trabajando con estudiantes más pequeños, puesto que en Zagreb (capital de Croacia) se desempeñaba como docente en una institución que se dedicaba a enseñar el idioma a los extranjeros que visitaban ese país europeo. “No es difícil enseñar croata, en mi trabajo en Zagreb estaba enseñando croata a extranjeros de todo el mundo, no he trabajado antes con niños propiamente tal”, señaló.

