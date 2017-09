Profesores analizarán esta tarde si siguen en “brazos caídos” a la espera del pago de mañana

Pareció doble función. Al mediodía, el alcalde Claudio Radonich recibió en el Teatro Municipal a los directores de los establecimientos educacionales, y en la tarde fue el turno de los docentes. En un clima menos tenso que el del 9 de septiembre, cuando se dio cuenta de la crítica situación financiera de la Corporación Municipal y que ponía en riesgo el pago de sueldos de los docentes, correspondiente a septiembre.

Pero con el compromiso de que mañana viernes estarán pagados los sueldos, la cita sirvió para aclarar algunas situaciones que se produjeron esta semana. Principalmente, por la medida de los profesores de realizar una huelga de “brazos caídos” desde las 13 horas de cada jornada, en alerta por esta incertidumbre.

Hubo reclamos, la mayoría surgidos en redes sociales, dudas que fueron respondidas por el alcalde. Por ejemplo, se consignó que los directores de establecimientos hacían correr listas para ver qué profesores se adherían al paro y quiénes no. También, una apoderada del Liceo Luis Alberto Barrera preguntó que si ya que su hijo salió de clases a las 13 horas producto de esta huelga, se iban a recuperar las clases. En esa discusión, Radonich sacó aplausos de los docentes, al decir que no tendría cara para exigir eso, de acuerdo a lo vivido por los profesores el último mes.

En todo caso, no todos los docentes terminaron conformes tras la reunión. Y los que más expresaron su molestia fueron los profesores de la Escuela España, quienes llegaron al teatro con banderas rojas y amarillas. “Seguimos con la desconfianza, porque no hay una gestión transparente y las deudas aún están. Si bien han buscado situación de pago de parche, a nosotros todavía nos deben, por eso seguiremos movilizados. Somos una organización y de acuerdo a eso tomaremos decisiones”, declaró la profesora Sandra Vidal.

Sobre la posible existencia de listas, “siempre han existido en cualquier gobierno, el tema es que algunos jefes de Corporación que toman represalias con aquellos que participamos en estas movilizaciones. El hecho que no hagamos las clases como corresponde produce ruido en la comunidad educativa, pero no podemos hacerlo mientras su situación laboral no esté clara”, concluyó la docente.

En tanto, el presidente comunal del Colegio de Profesores, Enrique Velásquez sostuvo que “estamos bastante conformes con la información que se dio hoy (ayer), que es muy esperanzadora, la verdad es que tomamos la decisión de tener paro de ‘brazos caídos’ hasta el viernes (mañana) pero mañana (hoy) tenemos asamblea a las 19 horas en el Liceo Luis Alberto Barrera, que tendrá la potestad de decidir cuándo nos ‘bajamos’”. Velásquez además indicó que sobre las posibles listas que hicieron circular los directores, “no quedó claro si eso fue efectivo o no, pero lo que nos dijo Segundo Alvarez (secretario general de la Corporación Municipal) es que iba a quedar sin efecto cualquier represalia. Por eso tenemos que ver con la asamblea y la opinión de los profesores, que es lo que más importa en estos momentos”, finalizó.