Profesores inician manifestaciones ante posibilidad de no contar con sueldo de septiembre

Mientras en Santiago el alcalde Claudio Radonich, y los diputados Juan Morano y Gabriel Boric eran recibidos por la ministra de Educación, Adriana Delpiano, con el fin de encontrar una salida a la crisis financiera de la Corporación Municipal de Punta Arenas, en la capital regional, y conscientes de que ya había llegado la hora de expresar con mayor fuerza su descontento, los profesores se reunieron en la sede regional del Magisterio. Algunos llegaron en caravana, como los maestros de la Escuela España, quizás los más unidos en pos de manifestarse, y que con rayados en sus vehículos, daban cuenta a la comunidad de la situación que los aqueja. Asimismo, se pudo ver a educadores de las escuelas Padre Alberto Hurtado, Hernando de Magallanes, Juan Williams, Manuel Bulnes, Pedro Sarmiento de Gamboa, y el Liceo Industrial, entre otros.

La asamblea fue encabezada, por primera vez, por el nuevo presidente comunal, Enrique Velásquez Vargas, docente del Liceo Industrial, y que reemplazará en el cargo al renunciado Cristián Reveco. El mismo Reveco fue uno de los cerca de 70 docentes que asistieron al encuentro, en el que no faltaron los cuestionamientos, los mea culpa, los llamados a medidas más drásticas como paros, y el unánime rechazo a lo expresado tanto desde la Corporación Municipal como desde la Secretaría de Educación. Pero a pesar de que la paciencia se acaba, también los docentes están conscientes de que no les queda otra que esperar hasta el 29 de septiembre, y que en caso de que sus emolumentos no sean cancelados, sí asumir posturas más radicales a partir del primer día de octubre.

Tras dos horas de reunión, se decidió asumir medidas de corto y mediano plazo. En primer término, los docentes pintarán sus autos con leyendas alusivas a la situación que viven, y además, imprimir volantes comunicativos, dirigidos a las respectivas comunidades educativas. Además, se fijó una nueva asamblea para mañana viernes. Y a mediano plazo se estima que el lunes 25 de septiembre, los docentes acudirán a sus escuelas y liceos, pero trabajarán hasta las 13 horas, para después realizar asambleas, decisiones que no obstante, quedarán sujetas a que se ratifiquen mañana.

De todas maneras, el presidente entrante del directorio comunal, Enrique Velásquez, expresó su conformidad por el resultado de la asamblea, “una de las más concurridas de los últimos tiempos. Tenemos veinte establecimientos representados, obviamente tenemos un balance positivo y acciones concretas”. Entre ellas, el docente resaltó la formación de una comisión “que está dando luces a las acciones que vamos a seguir, en el contexto de que la situación siga su curso y vaya in crescendo”. Por ello, de momento, Velásquez ratificó que medidas más radicales están descartadas, pues “somos respetuosos, hay plazos que hay que cumplir y esperamos que se cumplan. En el momento en que haya que tomar las acciones las haremos en base a los derechos que tenemos y que nos corresponden”.

Conformidad también expresó el docente de la Escuela Padre Alberto Hurtado, Javier Vivar, quien opinó que “me voy a la espera de que pronto tengamos una buena solución y no tengamos que llegar a medidas mayores para poder exigir lo que nos corresponde por derecho. En cuanto a la escuela, solamente dos profesores estuvimos presentes, la idea es que quienes asistimos, masifiquemos la información, de manera que logremos la adhesión, en caso de que tengamos que hacer valer nuestro derecho a través de alguna manifestación”.