Profesores movilizados en su día: “No tenemos nada que celebrar”

Las directivas tanto regional como comunal encabezaron la manifestación, en la que reiteraron su

exigencia de que el municipio garantice el pago de sus sueldos en su totalidad, hasta febrero del próximo año.

Vestidos en su mayoría de negro, los docentes de establecimientos municipales de Punta Arenas tuvieron una particular “celebración” del Día del Profesor. La situación actual que viven los tienen con un ánimo nada festivo, por lo que aprovechando que las clases fueron suspendidas, los maestros realizaron una marcha por el centro de Punta Arenas para reiterar su principal demanda: que el municipio les pague la totalidad de sus sueldos, y no solamente los líquidos, y que ello esté garantizado al menos hasta febrero del próximo año.

En la marcha, a la que asistieron más de 200 profesores, participaron los cuerpos docentes de escuelas como 18 de Septiembre, Paul Harris, Patagonia, España, República Argentina, Pedro Pablo Lemaitre, Croacia, Arturo Prat, Manuel Bulnes, Portugal; los liceos Sara Braun, Luis Alberto Barrera. Entre los establecimientos ausentes en la manifestación se puede mencionar al Instituto Superior de Comercio (aunque algunos profesores asistieron por su cuenta), el Liceo Juan Bautista Contardi, las escuelas Bernardo O’Higgins, Juan Williams y Hernando de Magallanes, además del Centro de Educación Integral de Adultos, Ceia.

Tras reunirse en Sarmiento con Avenida Bulnes, los educadores avanzaron por Bories hasta llegar a la Plaza Muñoz Gamero. En este trayecto se pudo apreciar al diputado Gabriel Boric, y al concejal José Aguilante. El grupo se detuvo frente al Palacio José Montes, para exigir al alcalde Claudio Radonich el pago total de sus sueldos. Sin embargo, su manifestación no pudo ser escuchada por el edil, que a esa hora se encontraba en Santiago y solamente llegó en horas de la tarde a Punta Arenas, acompañando al candidato presidencial Sebastián Piñera.

Tras dar una vuelta por la Plaza, los profesores se detuvieron en el asta monumental, donde se realizó un breve acto artístico, en el que el docente Fernando Alarcón interpretó en guitarra las canciones “Arriba quemando el sol” de Violeta Parra y “El baile de los que sobran” y “¿Por qué no se van?” de Los Prisioneros.

Protocolo fue entregado ayer en la tarde

“No tenemos mucho que celebrar hoy. Nos hemos reunido una gran cantidad de profesores que estamos movilizados, para conmemorar este día y tratar de que tengamos luces positivas”, expresó el presidente comunal de los docentes, Enrique Velásquez, refiriéndose al protocolo que el municipio entregó ayer en la tarde y que será analizado hoy a las 15 horas por los docentes en la sede del Colegio de Profesores. “Nosotros no estamos pidiendo nada del otro mundo, que son los sueldos completos, lo que hemos estado hablando y que se nos garantice hasta febrero de 2018”, reiteró Velásquez, además de pedir “que se bajen los tonos y no estén avisando todos los meses que no hay sueldos”.

En ese mismo tono, la presidenta regional de los profesores, Violeta Andrade recordó que “esta es una fecha que se comenzó a celebrar en 1974, ya que antes se conmemoraba el 11 de septiembre. No tenemos nada que celebrar en esta marcha, porque en las condiciones en que estamos con este acoso psicológico y laboral con el que hemos estado en estos dos últimos meses, nos tiene en un ambiente desfavorable en los establecimientos educacionales. Estamos tristes y por eso estamos todos de negro, creo que la dignidad del profesor ha sido nuevamente pisoteada”.

Sobre la convocatoria que tuvieron para la marcha, Andrade estimó que “es un día libre y de descanso para los profesores, por lo que igual estamos contentos con la participación; muchos vinieron con sus hijos, en familia, y es parte de lo que planteábamos al alcalde y los concejales, nosotros tenemos familia detrás”, concluyó la presidenta regional de los profesores, quien además recalcó que no recibieron ninguna invitación para participar de una reunión con el candidato Sebastián Piñera, puesto que se anunció el abanderado de la derecha tendría un encuentro con los docentes.