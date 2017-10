Profesores votarán hoy en sus respectivos colegios si endurecen medidas de presión

Tras no llegar a un acuerdo con el municipio de Punta Arenas y la seremía de Educación, los docentes seguirán en huelga de brazos caídos hasta las 13 horas, situación que podría variar de acuerdo a los resultados.

Poco más de un centenar de profesores se reunió hasta casi las 22 horas de ayer, en el Liceo Luis Alberto Barrera, para analizar la postura que asumirán, luego de que no se les cancelara la totalidad de los sueldos correspondientes a septiembre, y que solamente recibieran el ‘líquido’. Por eso, tanto la directiva comunal como regional del Magisterio, se reunieron con el alcalde Claudio Radonich y los representantes de la Corporación Municipal, así como personeros de la Secretaría de Educación. Los docentes pedían garantías de que en estos tres meses que quedan de 2017 recibirán la totalidad de sus mensualidades, y al no obtener una respuesta satisfactoria, decidieron no firmar ningún acuerdo.

Ante este escenario, que no ha variado respecto de las últimas semanas, las directivas convocaron a esta asamblea, en la que se plantearon opciones para expresar de una manera más contundente, el descontento. Ese intercambio de opiniones, se zanjó llamando a un delegado por establecimiento, con el cual la directiva tanto comunal como regional analizó durante más de media hora, el mecanismo que se adoptará. A la salida del encuentro, el presidente comunal de los educadores, Enrique Velásquez explicó que “haremos una consulta en los establecimientos para mantener el paro con una fecha, esperando que lleguemos a una firma con la Corporación, que nos garantice nuestros sueldos íntegros”, declaró Velásquez.

Respecto de los profesores de establecimientos que no se han sumado a estas medidas de presión, léase las escuelas Bernardo O’Higgins, Juan Williams, Manuel Bulnes, Hernando de Magallanes, Villa Las Nieves, Instituto Superior de Comercio y Liceo Juan Bautista Contardi, Enrique Velásquez comentó que “fue una decisión anterior que tomaron. Iremos donde ellos, los visitaremos, conversar y ver si podamos sumarlos en su votación; la idea no es influir, sino saber, qué es lo que piensan”, sostuvo Velásquez, quien destacó que 16 establecimientos presentaron delegados en esta asamblea.

Sobre la reunión que sostuvo horas antes con los representantes del municipio y de la Corporación, Velásquez reconoció que “no firmamos ningún protocolo que era la intención, solamente tenemos más información, pero no tenemos ningún acuerdo que nos garantice que nos van a pagar el sueldo completo, porque se ha instalado el ‘líquido’ como misión cumplida y los docentes quieren su sueldo por el que han trabajado”. Esta garantía que exigían, según reveló Velásquez, no podía ser entregada por el municipio, dado que “hay juicios pendientes, atenuantes que pueden surgir, entonces no sé cómo quieren buscar seguridad (…) queremos que nos estipulen en un documento que por lo menos tienen la voluntad de que nos van a pagar”.