Proyecto de Estatuto Antártico contendría pseudo definiciones geográficas que llevarían a renunciar, implícita o explícitamente, a la continuidad territorial de Magallanes y la Antártica

– El académico de la Universidad de Cambridge advirtió que, desde la perspectiva de la tradición polar nacional, el área de

aplicación del Tratado Antártico es válida para los efectos de la cooperación científica, pero que ello nunca debe

confundir ni llevar a Chile a renunciar al nexo político-administrativo que establece el ordenamiento interno.

“La discusión del Estatuto Antártico que tendrá lugar en el Congreso Nacional ofrece una oportunidad para que a la Región de Magallanes y Antártica Chilena se le reconozca su evidente condición Polar”.

Así lo plantea el doctor y experto en asuntos polares, Jorge Guzmán Gutiérrez, quien propuso que ello puede lograrse, por ejemplo, estableciendo que el intendente regional co-presida el Consejo de Política Antártica y que ese organismo sesione sólo en Punta Arenas, nunca en Santiago.

Igualmente, logrando que a la región, a través de su gobierno propio y de su Consejo Regional, se le reconozca la condición de Operador Antártico. “Esto permitiría que, con recursos regionales, pudiera desarrollarse un Programa y una Agenda Regional Antártica, destinada a valorar nuestro territorio con la participación de entidades propiamente magallánicas tales como, por ejemplo, la Umag, el Cequa y otras”, acotó.

Pero, al analizar qué es lo que está pasando en torno a la discusión de tan importante proyecto, enciende la luz de alerta al denunciar que contiene omisiones y pseudo definiciones geográficas que podrían llevar, implícita o explícitamente, a renunciar a la continuidad político-administrativa del territorio antártico con nuestra región.

“La lectura del proyecto de Estatuto Antártico (al menos en su estado al 19 de junio del año en curso) omite esta realidad material y jurídica e insiste en perpetuar un concepto racionalista jurídico ajeno a la realidad geográfica e histórica que, la experiencia reciente indica, ha costado cientos de kilómetros cuadrados del territorio de la república. Ejemplos en este campo sobran”, advirtió.

Guzmán se refirió al tema haciéndose eco de las aprensiones y planteamientos formulados por el presidente del Consejo Regional (Core), Miguel Sierpe, relativos a la próxima discusión en el Congreso Nacional del referido estatuto.

Sierpe planteó el total rechazo del Core a que “el territorio antártico se convierta en una administración a control remoto por parte de un ministerio” y alertó: “Vamos a estar muy atentos porque somos los primeros quienes debemos salvaguardar lo que es la participación en las decisiones del gobierno regional”.

Este miércoles 5 de julio, sesionará la comisión de Zonas Extremas de la Cámara de Diputados, donde se continuará el análisis del proyecto. Tal estatuto persigue impulsar la activa participación en la gestión, implementación y desarrollo de un régimen antártico efectivo a partir del Tratado Antártico de 1959. A la vez, busca adecuar las normas de derecho interno que rigen en el país, actualizándolas a las exigencias propias del marco internacional y para que expresen de manera clara y eficaz la forma como la nación ejerce sus competencias y asuma sus obligaciones.

Magallanes debe

participar del debate

El doctor y miembro del Scott Polar Research Institute de la Universidad de Cambridge consideró válido el interés magallánico por ser parte de la discusión, pues es un asunto que le afecta directamente, pues se trata del futuro de una parte esencial del territorio de la región.

Dijo que, así, la discusión política que tendrá lugar en el Congreso representa una oportunidad para que la opinión y los derechos de la Región de Magallanes y Antártica Chilena en materia de la administración y uso de sus territorios polares y subpolares (y sus recursos), sean escuchados y, enseguida, convenientemente incorporados en el Estatuto Antártico que aprobará el Congreso.

“Con esa misma óptica, valoro las expresiones de Miguel Sierpe respecto que, para el interés nacional y regional, es altamente inconveniente perpetuar en la ley ‘un gobierno a distancia’ de nuestros territorios antárticos, a los efectos a través de funcionarios de un ministerio (la Cancillería), cuya lógica jurídica y política no tienen nada que ver con la administración y el gobierno de territorios. Si esto llegara a concretarse se constituiría, sin duda, una curiosidad político-administrativa”, hizo ver.

Añadió que, en la perspectiva de la lógica geo-jurídica y geo-histórica que explica por qué la Región de Magallanes y Antártica Chilena tiene su límite austral en el Polo Sur, esa ‘curiosidad’ se convertiría en contradicción geopolítica.

“Sobre este punto, cabe decir que, con una inocencia que debe destacarse, el actual proyecto de Estatuto contiene varias pseudo-definiciones de espacios geográficos que confunden aspectos centrales de nuestro ordenamiento interno con normas del régimen del Sistema del Tratado Antártico”, sostuvo.

A juicio de Guzmán, en esta materia el borrador de estatuto propone un marco legal que se abstrae del hecho jurídico fundamental que indica que, sin poner en tela de juicio los límites del área de aplicación del Tratado Antártico de 1959 o el límite biogeográfico de la Convergencia Antártica (variable), el Territorio Chileno Antártico no tiene límite norte y es, por lo mismo y en su totalidad, parte de la Provincia Antártica Chilena, cuya dependencia corresponde al gobierno regional en Punta Arenas, no a la Dirección Antártica o el gabinete del ministro de Relaciones Exteriores, en Santiago.

“Desde la perspectiva de la tradición antártica nacional, el área de aplicación del Tratado Antártico es válida para los efectos de la cooperación científica, nunca para confundirse y renunciar de manera implícita o explicita a la continuidad político-administrativa que establece nuestro ordenamiento interno”, argumentó.

Guzmán planteó que así está por lo demás estipulado en el ‘Artículo 12. La delimitación específica de la XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena’ del DFL. N° 1-18.715 de 9 de junio de 1989, que ‘Determina los Límites Específicos de las Regiones del País’. En virtud de esa norma se han establecido, por ejemplo, la Circunscripción Electoral Nº28 para diputados, y la Circunscripción Nº15 para Senadores, que incluyen a las comunas de Puerto Natales, Torres del Payne, Punta Arenas, Laguna Blanca, San Gregorio, Porvenir, Primavera, Timaukel, Cabo de Hornos y, muy importante, Antártica.

¿Resignar soberanía y

la continuidad territorial?

El doctor Guzmán plantea que no se discute que es materia de la política exterior de la Cancillería la coordinación del aporte chileno al desarrollo y al fortalecimiento de las actividades que ocurren en el marco de la cooperación del Sistema del Tratado Antártico.

En esa misma lógica, es también obvio que, en lo que se refiere a las actividades de los Operadores Antárticos Chilenos, dicha contribución debe ser coordinada por el Instituto Antártico Chileno (Inach).

Acotó que la radicación en Punta Arenas de ese servicio dependiente de la Cancillería es, por supuesto, un aspecto que debe destacarse positivamente, en tanto expresa la voluntad del Estado de Chile de coordinar sus actividades científicas en la Antártica desde la capital regional de la que, conforme con la Constitución y las leyes, dicho territorio es una dependencia político-administrativa.

Pero, a su entender, esto no es suficiente. “La ausencia de un‘concepto material de territorios polares y subpolares chilenos’ que afecta a nuestra política exterior (y a los intereses materiales de la región) es evidente, y ha quedado peligrosamente al desnudo en la falta de respuesta concreta ante el caso del escenario jurídico y geopolítico impuesto por la implementación de la normativa sobre la extensión de la plataforma continental más allá de las 200 millas de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El borrador de Estatuto Antártico ni siquiera menciona esta circunstancia. Esta omisión es consistente con el hecho de que, no obstante que su sede es Punta Arenas, hasta donde podemos apreciar el Inach no ha tenido ningún protagonismo en este asunto de principal importancia geo-jurídica, geo-económica y geopolítica nacional y regional.

“Las escasas explicaciones -prosiguió- que sobre este complejo y complicado problema han otorgado las autoridades nacionales competentes han sido vagas e inconsistentes. Incluso, un alto funcionario de la Cancillería llegó a declarar a la prensa chilena y a la prensa argentina que el sector americano de la Antártica ‘no pertenece a nadie’, lo cual equivale a afirmar que dicho espacio no es parte del territorio nacional y, por lo mismo, no es un componente del territorio de la Región de Magallanes y Antártica Chilena”, objetó.

Para Guzmán, la historia de las naciones demuestra que, en lo que concierne al territorio, errores y omisiones siempre terminan siendo costosas y que, por ende, no puede continuar dicha cadena de equivocaciones y vaguedades.

“Estamos en el momento en el que es aún posible asegurarnos que, en lo que se refiere a los límites y a la gestión del Territorio Chileno Antártico, la Cancillería y el resto del Estado asuman, de una vez por todas, que mucho más allá de cualquier compromiso internacional o coyuntural, Chile y la Región de Magallanes y Antártica Chilena son una continuidad geológica, biogeográfica, geo-histórica y jurídico-administrativa, al norte y al sur del área de aplicación de la normativa del Sistema del Tratado Antártico, y al norte y al sur de la Convergencia Antártica.

“Esto, porque, más allá de cualquier razón diplomática o interés político o económico puntual, nuestros derechos soberanos en la Antártica Sudamericana y el Mar Austral son irrenunciables, toda vez que derivaban del descubrimiento, ocupación y uso de dichos espacios, es decir, son resultado de derechos creados y consolidados durante una época muy anterior a la creación del Régimen del Tratado Antártico y, por lo mismo, muy anteriores al nacimiento de la cooperación científica contemporánea”, fundamentó.Para el doctor Guzmán, al margen de cualquier diferencia personal o política, es imprescindible que los representantes de Magallanes (senadores, diputados, intendente y miembros del Core) cuenten con el apoyo de los ciudadanos para que sus derechos sobre los territorios polares y subpolares – y sus recursos naturales vivos y no vivos – queden convenientemente resguardados en el próximo Estatuto Antártico.

“Esta será una manera concreta de ejercitar el respeto a la memoria y a las vidas de sacrificios de generaciones de foqueros, balleneros y otros marinos chilenos que, desde hace mucho más de un siglo, revelaron al mundo la hidrografía y la biogeografía de los mares antárticos, alcanzando tan altas latitudes como el retroceso del hielo durante el verano austral les permitía, a lo largo de ambas orillas de la Península Antártica. La experiencia empírica transmitida por estos pioneros chilenos permitió que varias de las expediciones científicas de la denominada Fase Heroica de la Exploración Antártica culminaran con éxito. Sin el apoyo magallánico, varias de esas expediciones no hubieran sido posibles o, incluso peor, habrían terminado en tragedias”, concluyó.