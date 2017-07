Proyecto de Mercado Hortofrutícola retornó al gobierno regional y será licitado este semestre

El Intendente Flies informó que el anhelo de contar con un espacio de comercialización para los y las productoras regionales no será frenado, siguiendo su etapa de diseño en la dirección de Arquitectura del Mop.

“Dado que el municipio de Punta Arenas no quiere avanzar en el proceso del Mercado Hortofrutícola, hemos retomado ese proyecto y es el gobierno regional, quien lo va a desarrollar –en conjunto con el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap)- y también el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Arquitectura, como Unidad Técnica (…) Todo ello, trabajando en vinculación directa con la agricultura familiar campesina, así como con los distintos productores y productoras de hortalizas que estaban esperando con ansias, la concreción de este anhelado proyecto”, remarcó ayer el Intendente Jorge Flies, reafirmando la información que fuera dada a conocer por el concejal Germán Flores, quien el pasado miércoles 14 de julio en la 23ª Sesión Comunal dio a conocer y en presencia de todos los ediles (incluido el alcalde Radonich), que “el Centro Hortofrutícola lo va a tomar directamente el gobierno regional y lo va a hacer en el mismo lugar”.

Las palabras del concejal DC, referían a que el destino de la iniciativa, no variará su ubicación (ex dependencias de ex Adelco), en calle 21 de mayo al llegar a Boliviana, atendido a que fueron 620 millones de pesos aprobados por el Consejo Regional de Magallanes (Core) –bajo el período del ex alcalde Boccazzi- los que fueron destinados para la compra del referido recinto.

Cabe recordar que el pasado 15 de junio, el alcalde Radonich sostuvo una reunión con las agrupaciones de agricultores de la comuna, fijándose un plazo de tres semanas, para informar respecto a si el jefe comunal, desistía de avanzar o no, con dicho proyecto.

Posterior a dicha reunión, siete concejales de Punta Arenas (Germán Flores, José Aguilante, Mauricio Bahamondes, Arturo Díaz, Vicente Karelovic, Daniela Panicucci y Verónica Aguilar), manifestaron en una misiva que esperaban la restitución del proyecto de mercado hortofrutícola, debate que no fue agotado al interior del cuerpo colegiado.

Por su parte, el Intendente Flies reafirmó que el compromiso que mantiene el gobierno regional con los agricultores magallánicos, mantendrá su curso. “Nosotros esperábamos que el municipio pudiera avanzar con el proyecto de Mercado Hortofrutícola, pero dado que hay otras prioridades (para el municipio), nosotros tenemos el compromiso con los agricultores y ya hace mucho tiempo ‘hemos tomado la batuta’ en esta idea”, expresó Flies, agregando que durante el mes de agosto, se estaría en condiciones de solicitar más fondos para poder remodelar el inmueble (ex Adelco), y proceder a la licitación respectiva. Posterior a ello, procede la etapa de ejecución del proyecto, “la que será desarrollada durante este semestre”, confirmó la primera autoridad regional.