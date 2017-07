PS: “Es lamentable para las regiones”

Para el presidente regional del Partido Socialista, Eduardo Manzanares, resulta lamentable que los distintos organismos políticos y del Estado no hayan tenido la capacidad de sacar “una legislación que todas las regiones están pidiendo a gritos”.

Recordó que, en una visita a la zona hace un par de meses, el subsecretario del Interior había ratificado que existía de parte de la Presidenta Michelle Bachelet la voluntad política de que los proyectos tuvieran una tramitación expedita y aseguró que estaban dadas todas las condiciones para que se aprobaran, tanto la iniciativa relativa a la elección de gobernadores regionales como la que fija el traspaso de competencias.

Sobre la explicación dada por Fernández respecto de que no se dará curso a la elección porque pueden quedar fuera las candidaturas independientes, el timonel socialista dijo desconocer aquello y reiteró que no efectuar los comicios este año es “lamentable para las regiones que han buscado una voz privilegiada en el manejo de sus destinos”.

Incumplimiento de compromiso

En 2014, el programa de la Mandataria establecía, en el plano político, que su convicción era que “cada región debe elegir a las autoridades que representan mejor los anhelos, sueños y proyectos de comunidad. Si hoy se eligen alcaldes, parlamentarios y consejeros regionales, ese mecanismo debe extenderse a la máxima autoridad regional, hoy su intendente (a)”.

Relacionado