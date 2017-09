Punta Arenas, una ciudad inundada de basura y edificios “fantasma”

Un recorrido “a vuelo de pájaro” por las calles de Punta Arenas da cuenta de una realidad en la que nadie se quiere hacer cargo: el estado de abandono de muchos sectores que dan un aspecto desagradable, en especial, al visitante. Y no se trata solamente de sectores periféricos, donde la basura y autos desarmados ya forman parte del paisaje, sino que también se encuentran antiguos servicios y negocios.

Hay sitios que ya son un símbolo del abandono, como el ex Hospital Regional, que sigue “muerto” sin que haya un proyecto para poder revitalizarlo. O la ex cárcel que aún no ve ningún trabajo respecto de la prometida biblioteca y archivo, que se anunció hace cuatro años. Pero también ex supermercados, como el ubicado en Avenida Eduardo Frei entre Ovejero y Hornillas, que cerró sus puertas y ahí quedó; o donde otrora funcionó Sodimac, en Avenida Bulnes, frente al monumento Croata.

Pasan los años y lo único que cambia es el rayado de estos lugares, cuyos terrenos podrían ser muy útiles para iniciativas que darían otro color a la ciudad, antes de que dé lo mismo el estado en que se encuentran y terminen formando parte de la imagen de Punta Arenas.