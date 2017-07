Vocero de agrupación Medicina Sin Fronteras: “Queremos quedarnos acá y que por favor nos den un espacio para ejercer y no hacerlo al margen de la ley”

Luego que las autoridades de Salud impidieran que una médico venezolana atendiera a pacientes al no disponer de una

autorización requerida, el representante de la agrupación aseguró que se están haciendo las diligencias para cumplir

con aquello, revelando que el fin último es que los profesionales puedan ejercer en el nuevo Hospital de Puerto Natales.

Divergentes opiniones ha generado la situación de un grupo de médicos nacionales y extranjeros que a través de las redes sociales ha promocionado la atención masiva de pacientes en Porvenir y en Puerto Natales ante la innegable carencia de algunos especialistas en la región, tanto así que la oficina de la secretaría regional ministerial de Salud de la provincia de Ultima Esperanza impidió el sábado que una profesional de origen venezolana ejerciera la medicina al no disponer de la debida autorización que otorga la Superintendencia del ramo.

Este nexo entre facultativos chilenos y venezolanos se da a conocer como la agrupación Medicina Sin Fronteras, cuyo vocero y organizador, Jorge Escobar Espinosa, afirmó que el equipo lo integran ocho personas entre auxiliares paramédicos, administrativos y especialistas, los que -según él- han atendido alrededor de 490 personas en la capital provincial de Tierra del Fuego, asegurando además que en Natales existen más de 600 personas que están inscritas para un operativo oftalmológico.

Bajo este tenor, el portavoz de la agrupación aseveró que están en proceso de conseguir el permiso requerido y en los próximos días él viajará hacia Santiago para entablar conversaciones con algunas organizaciones con el propósito de obtener asesorías y así gestionar y canalizar con el Hospital Augusto Essmann Burgos para que sean requeridos como necesidad médica y que éstos puedan ejercer en dicho establecimiento de salud.

“Acá existe una unidad de diálisis que atiende a pacientes renales, pero esa unidad no tiene nefrólogos y nosotros contamos con un especialista en trasplante renal que quiere trabajar en el hospital. Nosotros queremos seguir trabajando en la zona, queremos quedarnos acá y que por favor nos den un espacio para ejercer y no hacerlo al margen de la ley, sino que con los permisos y teniendo todas las cosas en regla”, enfatizó.

– ¿Ustedes abordaron su propósito con las autoridades pertinentes de Salud?

– “A nosotros nunca nos descubrieron haciendo algo malo, porque previamente habíamos ido a hablar con las autoridades. El día viernes le entregué todos los papeles al seremi de Salud. Yo lo busqué y él no me fue a descubrir como un delincuente. Nosotros fuimos a visitarlo a su oficina para contarle lo que íbamos a hacer, dónde queríamos trabajar, le mostré el plano del lugar que arrendamos para instalarlo como centro médico. También me entrevisté el martes con el director del hospital, Juan Carlos Mancilla, que fue muy caballero con nosotros y le contamos lo que queríamos hacer”.

– ¿Y cuentan con la autorización de la Superintendencia de Salud para poder ejercer en Magallanes?

– “Nosotros tenemos el permiso de los médicos para poder trabajar en Magallanes y ellos pueden ejercer en cualquier lugar ya que un especialista chileno puede hacerlo donde ellos quieran, porque están autorizados por la Superintendencia de Salud”.

– ¿Pero yo le pregunto respecto a los médicos extranjeros?

– “Nosotros tenemos una doctora que está autorizada para trabajar en Rancagua y vino a acompañarnos en esta actividad. Pero en el tema de los médicos extranjeros, que hay algunos por llegar a Chile, es que yo estoy sugiriendo que los pidan como necesidad del hospital y ellos están dispuestos a trabajar en la parte pública”.

– ¿O sea que estos profesionales foráneos no disponen de la autorización?

– “No en Magallanes. Pero nosotros decimos que la atención médica no debe tener fronteras porque los médicos hacen un juramento a nivel internacional de salvar vidas donde se les requiera”.

– ¿Y se está cobrando $11.500 la consulta con dinero en efectivo?

– “Nosotros estamos haciendo una atención sin fines de lucro. Lo que se cobra es para financiar pasajes de avión, estadía y alimentación. Estos médicos están trabajando sin fines de lucro porque lo que se les entrega es para alimentarse y desplazarse aquí en la zona”.

– ¿Y qué le parece las medidas aplicadas por la autoridad con respecto a que el servicio que ustedes están entregando no cuenta con el debido permiso?

– “Para mí es más válida la opinión del usuario que la de quien nos ve desde afuera, porque el usuario es quien puede comentar y decir si la atención que recibe es la que realmente esperaban, si ha sido buena y ese tipo de cosas. Realmente, y no me cabe en la cabeza, ¿qué diferencia racial o social tiene la persona que llegue de Rancagua con la de Natales?”.

– Y si usted asegura que ha sido buena, entonces ¿por qué un paciente interpuso una denuncia ante la Fiscalía?

– “Usted me habla de un denunciante, pero yo le puedo decir que miles han dicho que esto es maravilloso, porque nos hemos enterado también que estos fiscales tienen muchas denuncias por cosas que se han hecho mal”.

– ¿Qué es lo que harán ahora?

– “Nosotros queremos obtener la autorización y queremos trabajar en el hospital de Puerto Natales, porque los médicos están súper entusiasmados en ejercer acá. Queremos hacer las cosas bien y no estar por sobre la ley, sino que queremos hacer las cosas como hay que hacerlas”.

Asociación de Médicos Venezolanos en

Chile respaldó intención de la agrupación

La asociación de Médicos Venezolanos en Chile, representada por el doctor Juan Carlos Riera, lamentó la situación en que se vieron envueltos los facultativos, aclarando que los profesionales de dicho país residentes en Chile tienen claro que para ejercer se debe cumplir con todas las normativas vigentes, tanto para el sector público, como para el privado.

“Nosotros somos muy rigurosos, y eso ha quedado de manifiesto con aquellos profesionales que han preferido cumplir otras labores a las propias, pero en ningún caso ejercer sin la autorización de los organismos pertinentes. Sin embargo también apelo a la opinión pública de la Región de Magallanes a entender que los colegas estaban trabajando por un mandado superior que es velar por la salud de la población, más allá de los temas administrativos. Sí fue un error, pero tengo la certeza de que en las intenciones de los médicos solo ha primado el objetivo de beneficiar a la población”, sentenció.