¿Quién se hace cargo del gigantesco socavón de la Costanera?

Un trozo de hormigón está a punto de caer. Las defensas costeras se encuentran sepultadas

en la arena, junto con la basura que se ha ido acumulando en ellas.

Es un espacio de uso público frecuentemente utilizado como mirador. Los vehículos estacionan en el lugar para disfrutar de la vista y las personas fácilmente pueden acceder hacia la parte que está completamente resquebrajada y a punto de caer.

En el sector no hay ningún cartel que advierta del peligro, ni señalización alguna que evite el paso de peatones hacia el terreno dañado. El proyecto data de 2005 y habría sido diseñado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y ejecutado por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), a través de una empresa constructora.

Con estos antecedentes acudimos a la Dirección de Obras Portuarias. Allí, Cristina Salazar Campos, directora (s), insistió en que la responsabilidad de mantención, en este caso, le correspondería al Serviu. “Nosotros teníamos un proyecto de mejorar las defensas costeras (…) y también pretendíamos entrar a ese sector, pero el Serviu dijo que no, porque ellos se iban a hacer cargo de esa conservación”, señaló Salazar Campos.

Desde el Serviu, indicaron que: “en la actualidad no están ejecutando ningún proyecto en dicho terreno en específico. Nuestro servicio no tiene autorización para intervenir espacios públicos en los que no está ejecutando proyectos urbanos, por tanto no puede implementar medidas de resguardo en dicho lugar”, añadiendo que los espacios públicos son administrados por los municipios de cada comuna.

Al respecto, Alex Saldivia, director de Obras Municipales (Dom), aclaró que la responsabilidad de la municipalidad consiste en activar el sistema para primero, generar un protocolo de seguridad y segundo, ver quién se puede hacer cargo, “porque en el fondo el municipio no cuenta con los recursos para hacerlo directamente”, expresó.

Y añadió que si bien es cierto que es la municipalidad la encargada de administrar los espacios públicos, no necesariamente es la responsable de realizar las mantenciones. “Hay que ver primero si existen o no garantías involucradas del ente que las ejecutó. Nosotros somos los llamados a dar la voz de alerta. Hoy día tenemos que ver si el Minvu se puede hacer cargo y generar un proyecto rápidamente o nosotros elaborar un proyecto e ir a buscar platas al gobierno regional”.

Finalmente se comprometió a demarcar el área en cuestión con tal de evitar situaciones de riesgo para la comunidad. “Por lo pronto, la unidad de operaciones irá al lugar y hará demarcaciones para indicar que la gente no se acerque”, concluyó.