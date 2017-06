¿Quiénes podrán votar en las primarias de este domingo?

Sólo podrán hacerlo los militantes de los partidos que componen ambos pactos.

En el caso de los independientes, sólo podrán sufragar en uno de los dos procesos.

Este domingo 2 de julio, los conglomerados Chile Vamos y Frente Amplio realizarán primarias legales para determinar a sus candidatos presidenciales de cara a los comicios del 19 de noviembre.

Sin embargo, no todas las personas habilitadas para votar saben con exactitud qué hacer y surgen así preguntas como: ¿Los militantes del pacto de derecha pueden también emitir su voto en el proceso del bloque de izquierda? ¿Pueden los militantes de partidos que no integran dichas coaliciones participar en estas primarias? ¿Pueden los independientes sufragar en las elecciones de ambos bloques o deben optar por una de las dos?

¿Quiénes votan en estas primarias?

El primer consejo que entrega el Servicio Electoral es que cada ciudadano conozca su situación en https://consulta.servel.cl y que revise sus datos electorales para verificar si está convocado o no en esta ocasión.

La Ley 20.640 regula las elecciones primarias para nominar a los candidatos a Presidente, parlamentarios y alcaldes. De acuerdo a su artículo 20 y a la preferencia que expresaron los pactos participantes al momento de declarar sus candidaturas ante el Servel, en estas elecciones podrán votar militantes de los partidos que los integran, haciendo uso de una cédula electoral exclusiva para cada pacto.

Igualmente, podrán hacerlo todos los electores independientes, por medio de una cédula común en que aparece el listado completo de los candidatos de ambos pactos.

Así, en el caso del pacto Chile Vamos podrán votar los militantes de Renovación Nacional (RN), Unión Demócrata Independiente (Udi), Evolución Política (Evopoli) y el Partido Regionalista Independiente (Pri).

En el caso del Frente Amplio, podrán sufragar los que militen en Revolución Democrática, Partido Humanista, Poder, Partido Liberal de Chile, Partido Ecologista Verde y Partido Igualdad.

¿Quiénes no pueden votar?

Según la norma, no podrán votar, entonces, aquellas personas que están afiliadas a partidos que no pertenecen a estas coaliciones o que tienen su militancia suspendida en referentes que no participan en estas primarias.

Cabe recordar que a estos últimos electores se les congelaron sus derechos de afiliados al no reinscribirse en sus partidos hasta el 15 de abril pasado, pero esta condición no les da la calidad de independientes, considerándose como militantes para efectos de la confección del Padrón Electoral de las Primarias 2017. El Servel puntualizó que esta causal de inhabilidad es exclusiva para las actuales elecciones.

Primaria Pacto

Chile Vamos

La primaria de Chile Vamos de este domingo será la segunda que realizará la centroderecha y derecha -antes denominada Alianza por Chile- bajo la actual ley de primarias, aprobada en 2012.

El pacto se inscribió el 2 de mayo ante el Servel y se le asignó la letra A. El orden en la papeleta será:

A 1.- Sebastián Piñera (independiente, ex Presidente de Chile entre 2010 y 2014)

A 2.- Felipe Kast (diputado de Evopoli)

A 3.- Manuel José Ossandón (senador independiente)

Primaria Pacto

Frente Amplio

Para la primaria del Frente Amplio, se inscribieron las candidaturas de la periodista Beatriz Sánchez y del sociólogo Alberto Mayol.

El sorteo del orden en la papeleta otorgó la letra B y la siguiente ubicación:

B 1.- Beatriz Sánchez

B 2.- Alberto Mayol.

¿Soy independiente?

En estas primarias, se prevé que más de algún votante se encontrará con una sorpresa, pues habrá muchas personas que eran militantes de partidos que, al no reinscribirse, pensarán que han recuperado la condición de independientes. Pero, ello no es así.

En marzo de este año, el Consejo Directivo del Servel determinó que los afiliados suspendidos podrán renunciar a su partido político para adquirir la condición de independiente o recuperar sus derechos de militante utilizando los procedimientos establecidos en los estatutos de dicho partido.

La renuncia –aclara el Servel- es un acto voluntario que permite a un ciudadano desafiliarse de un partido en el cual se encuentra inscrito y se puede realizar tanto ante el presidente del conglomerado como ante el director del Servicio Electoral.

Para realizar este trámite, se puede enviar una carta dirigida al director del Servel o completar un formulario en cualquiera de las direcciones regionales del servicio. En ambos casos, se debe adjuntar una fotocopia simple de la cédula nacional de identidad vigente.

Si la renuncia reúne todos los requisitos, se hace efectiva desde la fecha de recepción en el Servel y se comunica al partido pertinente, con lo que el elector recién es eliminado del registro de afiliados de la colectividad y pasa a ser independiente.