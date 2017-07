Radonich evalúa apelar a millonaria demanda fallada en su contra y concejales cuestionan rol de equipo jurídico

“Insisto en que esta es una sentencia de primera instancia. Y dado que fuimos notificados hoy (ayer), tenemos que evaluar jurídicamente -de una manera técnica- qué es, lo que le conviene más al municipio(…) Yo tengo que velar por el patrimonio de todos los puntarenenses y por lo tanto, tenemos que revisar de una manera responsable, cuáles son las acciones jurídicas que vamos a asumir”, afirmó ayer el alcalde Claudio Radonich -en compañía de la asesora jurídica municipal, Ericka Farías- tras convocar a un punto de prensa, para dar a conocer las acciones que se llevarán adelante, luego de conocerse que el Juzgado Laboral acogió la demanda de nueve trabajadores a honorarios despedidos en diciembre de 2016.

“Tenemos 15 días para poder apelar, pero estamos viendo cuáles son las instancias, porque cada caso es distinto y eso también hay que verlo, porque hay situaciones que queremos pensar de nuevo cómo las vamos a abordar. Aquí yo tengo un solo objetivo, que es cuidar el patrimonio de todos los habitantes de esta ciudad, y este es un fallo que hay que analizarlo con calma. Si bien, había bastantes expectativas, y hubo trabajadores a quienes se les reconoció derechos, también hay otros, como es el caso de Domingo Rubilar, a quien se le rechazó todas sus pretensiones en esta demanda”, apuntó Radonich, en directa alusión al asesor del ex alcalde Emilio Boccazzi, quien en calidad “de experto” y sin ostentar título profesional alguno, fue contratado por la anterior administración municipal, ingresando el 27 de marzo de 2014.

Consultado por las repercusiones financieras que pudiera acarrear esta sentencia en caso de no proliferar el recurso de nulidad que analiza llevar adelante la administración municipal, el edil aseguró que -en el peor escenario- la repartición contaba con presupuesto para estos fines.

“Dentro de los presupuestos, hay un monto para estas situaciones. Tenemos un margen que siempre se ha dejado, para estos casos(…) Hay un resguardo y por eso, es que tenemos que ver las acciones con responsabilidad. Y quiero destacar que no fuimos condenados en costas, porque el Tribunal indicó que la municipalidad tenía fundamentos para participar de este juicio”, remarcó el edil.

Reacción de concejales

Para cinco concejales que accedieron a hablar con La Prensa Austral sobre la millonaria demanda que -en primera instancia- pesa para la actual administración edilicia, y que se enmarca en los despidos de funcionarios municipales, producidos una vez instalada la administración Radonich, los efectos financieros son los que más preocupan, así como el rol que estaría ejerciendo la Unidad Jurídica de la repartición municipal.

“Lo que aquí sorprende es que, aun cuando se ha redoblado el equipo jurídico y se han hecho varias contrataciones en esa área, hoy estemos en esta situación, algo que el alcalde debería también evaluar”, afirmó la edil Daniela Panicucci. En la misma línea, el concejal José Aguilante cuestionó el rol que está desempeñando la asesoría jurídica municipal. “Sería bueno saber cuáles fueron los pasos que el equipo jurídico municipal estableció para llegar a esta situación, porque en su momento tampoco supimos cuáles fueron las razones o el criterio que se aplicó, para efectuar los despidos. Hemos sido insistentes en pedir varias informaciones y simplemente se niegan nuestras solicitudes”, expresó.

Por su parte, los concejales Germán Flores, Arturo Díaz y la edil Verónica Aguilar coincidieron en que, el anuncio inicial del alcalde Radonich, al asumir su cargo, sobre decidir el despido de trabajadores a honorarios, no se condice con el ingreso de personal, bajo su administración, atribuyendo ‘la rotación” de funcionarios, a decisiones netamente políticas.

“El discurso inicial que planteó el alcalde, es que había una sobrepoblación de funcionarios, pero hemos visto que -así como se ha ido despidiendo a personal- se ha ido contratando en un número indeterminado. Aquí está imponiéndose una decisión política errada, que ya está acarreando altos costos”, afirmaron Díaz, Aguilar y Flores, recordando los 20 millones que debió desembolsar ya el municipio, por una demanda judicial que culminó en un avenimiento en la causa rotulada “Gueichatureo y otros, contra Municipalidad de Punta Arenas” y por la cual, el Concejo Municipal debió sancionar una modificación presupuestaria, el pasado 21 de junio.

