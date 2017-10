Radonich y sueldos de profesores: “Nosotros no podemos asegurar un pago porque tenemos 58 juicios que vienen de antes”

Ayer se vivió la primera jornada de la huelga de “brazos caídos” que los profesores acordaron realizar desde el mediodía. En los establecimientos se acordó que tras entregar el almuerzo a los estudiantes, éstos sean liberados de clases, según lo votado por los docentes en la jornada del martes.

Docentes de escuelas como la Pedro Pablo Lemaitre instalaron lienzos en el frontis del establecimiento, y comunicaron que se mantendrán en esta movilización, pues acorde a lo expuesto por la directiva comunal del magisterio, no se han pagado los sueldos íntegros, lo que ha traído como consecuencia, “que los profesores no podemos optar a créditos de ningún tipo, ni tarjetas de crédito; no nos aceptan en el comercio el pago con cheques. En algunos casos, la negativa de las isapres de vendernos los bonos de atención, dificultades en algunos casos en la venta de bonos de Fonasa, y la atención en los policlínicos, lagunas previsionales que van en directo desmedro de los profesores que están por jubilar”, reza el comunicado.

Para afrontar las consecuencias legales que podría tener esta movilización, y a la vez, buscar las vías para encontrar una salida, ayer llegó a Punta Arenas el abogado del Colegio de Profesores, Pedro Muñoz, quien entregará asesoría hasta el viernes, además de monitorear la situación en la comuna.

“Mi visita tiene como propósito primero, hacer presente jurídicamente a los profesores, las graves anomalías que han ocurrido en el pago de sus remuneraciones, toda vez que desde su remuneración bruta se hacen los descuentos legales para AFP, Isapre, Fonasa, Seguro de cesantía, y el sostenedor, por lo que me han dicho, no los ingresa a los organismos pertinentes, lo que de suyo es una infracción grave, de parte del sostenedor. Hemos venido a darles las orientaciones y como gremio, tienen que resolver qué acciones legales van a implementar de todas las que este abogado les ha sugerido”, indicó Muñoz, que también entregará orientaciones a profesores de forma particular.

Consultado sobre si a nivel nacional hay sorpresa respecto del caso de Punta Arenas, el abogado comentó que “hemos tenido muchas sorpresas, estas anomalías, de acuerdo con la información que manejamos en el departamento jurídico, nos ha tocado asesorar a los profesores de San Fernando, Cerro Navia, La Cisterna, Buin, los reclamos del Norte Chico, pero esta es una situación de envergadura mayor y la explicación la tienen que dar los alcaldes, encargados de las corporaciones y el Ministerio de Educación”, concluyó.

Alcalde

Ajeno a estas reuniones, el alcalde Claudio Radonich lamentó que las posiciones de los docentes se mantengan en torno a una huelga de “brazos caídos”. “Nosotros no podemos asegurar un pago porque tenemos 58 juicios que vienen de antes, y si viene un embargo, que esperemos que no haya, cambia nuestra situación financiera. Nosotros no solamente pagamos los sueldos líquidos sino también tres meses de deudas previsionales, mayo, junio, julio. ¿y el 2015 y 2016? cuando no solamente se dejó de pagar, sino que se hizo trabajar en campaña a muchos docentes, ahí nunca hubo una reacción tan dura”, acusó el alcalde.