Recolectores de Servitrans están preocupados por las ofertas económicas de las empresas en competencia

El casi centenar de trabajadores de Servitrans, empresa que actualmente se encarga del retiro de la basura domiciliaria en la comuna, alzó la voz tras conocerse las propuestas económicas que las tres empresas, (Servitrans, Areas Verdes y la santiaguina DMO Motion), ofertaron con tal de quedarse con el contrato por los próximos 6 años.

Tras la publicación de la oferta económica, que en el caso de la santiaguina DMO Motion, está 1.700 millones de pesos por debajo del presupuesto municipal siendo la opción más económica, los operarios se mostraron preocupados por su situación laboral frente a una eventual nueva empresa y la relación entre lo ofertado y los salarios que pagará quien se adjudique la licitación pública.

De hecho, es una de sus principales inquietudes, pese a que su remuneración está en la bases del concurso con un 5% de ponderación, actualmente ellos perciben un salario que supera los 600 mil pesos. “Nos extrañó mucho lo que ofertó la empresa de Santiago, son hartas lucas menos. Yo no sé con qué ganancia están trabajando ellos, pero eso nos perjudica absolutamente a nosotros porque está ofertando los sueldos bajos y nosotros no tendríamos capacidad para hacer una negociación colectiva con ellos”, señaló el presidente del Sindicato de Servitrans, José Díaz Sánchez.

En la misma línea, Díaz analizó que de quedarse Servitrans con la licitación, ellos ganarían los mismos sueldos y estarían en condiciones de volver a hacer una negociación colectiva para mejorar aún más sus remuneraciones.

En cambio, si DMO Motion se quedara con la licitación, podrían llegar a perder 300 mil pesos. “Estamos harto complicados, mi gente está muy nerviosa, ya estamos viendo qué vamos a hacer la próxima semana porque no podemos aguantar la tozudez del alcalde por licitar a costas de los trabajadores”, indicó el dirigente y agregó que “el empresario va a recortar los sueldos, no creo que ellos recorten sus ganancias para darle mejores salarios a los trabajadores”.

Junto con esto, cuestionó que en las bases no se exigiera que la nueva empresa tuviera que quedarse con el mismo personal, por ende, nadie les garantiza una seguridad laboral, ni mucho menos una estabilidad como Sindicato pudiendo negociar con las empresas, ya que sus contratos siguen siendo por faena.

“El único concejal que nos apoya en esto, es Arturo Díaz, los demás no han querido sentarse a conversar con nosotros porque según ellos podrían viciar la licitación”, comentó el dirigente sindical.

El desenlace de esta nueva licitación, que parece ir por un muy buen camino para el municipio en cuanto al ahorro, pero que preocupa a los trabajadores por lo bajo de las ofertas, se resolverá el próximo miércoles 13 de septiembre cuando la comisión evaluadora le presente al alcalde la opción mejor ponderara para que sea votada en el Concejo Municipal.

Consignar que esta es la segunda vez -en la actual administración alcaldicia- que se realiza este proceso, la vez anterior las tres empresas superaron el presupuesto municipal; en esta ocasión, las tres están por debajo de lo presupuestado. Habrá que esperar hasta la próxima semana para saber si finalmente alguna se quedará con la licitación y si los trabajadores se verán perjudicados o beneficiados con el nuevo contrato.

Relacionado