Registro Civil busca incentivar la inscripción de nacimientos

Con miras a promover la inscripción de los nacimientos, el Servicio de Registro Civil e Identificación se encuentra realizando la actualización de sus procesos sobre todo computacionales para facilitar el acceso de la comunidad a estos registros, por ejemplo, a través de la emisión de certificados. “Estamos permanentemente actualizando nuestros registros sobre todo en el ámbito computacional de manera de facilitar el acceso a través del certificado de nacimiento”, destacó el director (s) del Servicio de Registro Civil e Identificación, Arturo Aranda Harambour.

En este sentido, afirmó que se busca promover el registro de personas, aunque si bien la mayoría se inscribe, pero apuestan a llegar al 100 por ciento. Todavía hay personas que no cumplen con este trámite, especialmente en los lugares más aislados. El registro de los nacimientos es uno de los procesos más importantes, puesto que da a las personas una identidad civil.

Aranda subrayó que en esta inscripción se les asigna el Rol Unico Nacional, que acompaña a una persona para todos los trámites durante su vida. Junto con el nacimiento es importante saber quiénes fueron su padre y madre, datos que van plasmados en la partida de nacimiento. En este contexto, añadió que si los padres están casados, no se requiere reconocimiento, pues se presume que el marido es el padre. En el caso de que no haya un matrimonio, el reconocimiento puede ser voluntario en las oficinas del Registro Civil o judicial, en el que un Tribunal de Familia insta a la persona a cumplir con su obligación, luego de un examen de ADN.

El Registro Civil, que esta semana celebra 133 años de existencia, es un servicio que nace para registrar los hechos vitales del ser humano, fundamentalmente nacimiento, matrimonios y defunciones. No obstante ello, dicha repartición pública ha extendido su campo de acción, y en la actualidad lleva más de 23 registros.

