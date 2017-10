Renuncia con elástico: Jennifer Elass reapareció como directora del Injuv en campaña del Sernac

El Servicio Nacional del Consumidor lanzó ayer una campaña informativa para jóvenes titulada “The Walking Deuda: el único antídoto es planificar”, basada en la famosa serie “The Walking Dead” y que tiene como objetivo que los jóvenes se informen respecto de los riesgos e implicancias del uso de tarjetas de crédito. En la presentación de esta campaña, en la sede de Santo Tomás, estuvieron presentes el biseremi de Economía y Hacienda Christian García, la directora regional del Sernac, Pamela Ramírez y la directora regional del Instituto Nacional de la Juventud, Injuv, Jennifer Elass.

Sí, la misma que el martes 4 de julio presentó su renuncia a la entidad, para postularse como candidata a diputada por el Partido Socialista. En aquella oportunidad, tras reunirse con el intendente Jorge Flies, declaró: “En mi caso, yo coloqué a disposición mi cargo, enviando el permiso y la renuncia para decisión de la dirección nacional. El procedimiento ya lo había notificado y hoy protocolarmente le informé al intendente, agradeciendo la posibilidad de haber estado en la conducción del Injuv”, sostuvo, para agregar después que “yo dejo el cargo apostando a que vamos a llegar a la papeleta en noviembre. Por lo tanto, no existe ninguna intención de generar una instancia de permanecer en el cargo”, subrayó.

Pero la decisión del partido de no respaldar su candidatura y optar por Vladimiro Mimica como opción parlamentaria, no con poca polémica, hizo que tres meses después, Elass volviera a ocupar su puesto de directora en el Injuv.

“Me reincorporé el martes 10 formalmente a la institución. Las instituciones trascienden a las personas, el equipo logró continuar con el trabajo y estamos en el proceso, como todas las instituciones públicas, de cierre administrativo. No hubo mayor complejidad, la renuncia una la pone a disposición y el director nacional decide si acepta o no una renuncia en este proceso. En mi caso, yo también estuve con un problema de salud que me tuvo mucho tiempo fuera, más que por el procedimiento administrativo de reincorporación, estuve afuera por tema de salud”, explicó la directora regional del Injuv.

Sobre con qué sensación reasume el cargo, sobre todo después de que su partido respaldara la candidatura de Mimica, en desmedro de la suya, Jennifer Elass manifestó que “es parte de los procesos políticos que vive cualquier persona inserta en el mundo político-partidario. Soy de aquellas que cree que las instituciones trascienden a las personas y los programas trascienden a los nombres, y en ese sentido, me queda la tranquilidad de que como equipo de la Juventud Socialista entregamos la mejor propuesta que teníamos en ese momento, y que no contó con el respaldo que nosotros creíamos, a nivel institucional. Pero soy militante de un partido político y mi disciplina y consecuencia siguen intactas respecto a eso”.

Sobre la actividad que la trajo de regreso a su cargo, la directora del Injuv expuso que “la campaña está enfocada en estudiantes, jóvenes y adultos mayores. El estudio de endeudamiento que se ha realizado a nivel nacional ha demostrado que el segmento etario que más ha crecido en deudas son los jóvenes y adultos mayores. Hay dos rangos separados, uno que se detecta que hasta los 15 años hay jóvenes endeudados, de tipo informal, no bancarizadas, que llegan hasta los 21-22 años; luego hay otro, que es el más comprometido y que tiene mayor nivel de deuda, donde un tercio de los jóvenes declara estar endeudado o con una deuda vencida. Aquí hay de dos tipos, uno bancario por tarjetas de crédito o créditos que han usado para iniciar su vida laboral, y el 50% que tiene una deuda asociada a Crédito con Aval del Estado. El principal endeudamiento de este rango, sobre los 24 años tiene que ver con factores de educación, y que afecta la inserción laboral, acceder a beneficios habitacionales, casa propia”.

Por ello, esta campaña “The Walking Deuda” apunta a las redes sociales, “cómo promovemos a través de un instrumento que utilizan cotidianamente los jóvenes para informar de, por ejemplo, cuál es una tasa de interés conveniente. El estudio de Pisa (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes) indica que más del 80% de nuestros jóvenes son analfabetos en sistema financiero, no distinguen una tasa de interés, repactar versus una condonación; y eso ha repercutido en que los niveles de endeudamiento sea mayor que en otros países”, complementó Jennifer Elass.

