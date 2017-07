Reponen servicios eléctricos en establecimientos educacionales

Ad portas del inicio de clases del segundo semestre, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, llegó ayer a las dependencias del Liceo Bicentenario Luis Alberto Barrera para ver la reposición de los servicios en los colegios que permanecían sin servicios. Junto con ello, se realizó la puesta en marcha de las calderas.

Estos son parte de los trabajos que se realizan a horas del retorno a clases de los más de 32.000 alumnos de Magallanes en alguno de los 77 establecimientos educacionales que funcionan en la región.

En la oportunidad, el alcalde salió al paso de las declaraciones de la seremi de Educación, Margarita Makuc, señalando que “se le olvidó” mencionar que los $2.000 millones del Fondo Faep no se pueden usar para el pago de las deudas de 2015 y 2016. “Esas son las que más crecen, las que nos duele y la que no fue fiscalizada. Estas son deudas previsionales que no se pueden pagar con fondos Faep (la ley lo prohíbe)”.

Agregó que esa falta de fiscalización es la que ha generado más complicaciones. “Ayer, nos enteramos que en una entrevista nacional la ministra de Educación (Adriana Delpiano) sostuvo que la solución era la desmunicipalización y despido de personal, pero la subsecretaria de Educación (Valentina Quiroga) sostuvo que la solución era el interventor. Solicité una reunión con ambas porque, como alcalde y presidente de la Corporación Municipal, necesito tener un interlocutor claro en una situación que genera incertidumbre en funcionarios y en padres y apoderados”.

El edil cuestionó que no ha tenido una respuesta formal respecto de la solución a la situación que atraviesa de la Corporación Municipal. Ambas autoridades lo derivaron con un funcionario. “Creo que por la gravedad de la situación es necesario que alguna autoridad indique si la solución de la ministra o de la subsecretaria, o cual es la que se va a seguir”, dijo.

“El adelanto del Faep -prosiguió- va a permitir salvar la contingencia, pero es necesario saber qué va a pasar después. El Faep y varios temas sin solución deben ser resueltos de modo legislativo y el Congreso se paraliza antes de la elección, ¿Entonces, si no es ahora, cuándo vamos a tener una solución?”, cuestionó el alcalde.