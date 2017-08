Reprograman horas de pacientes para atención de especialistas por traslado al nuevo hospital de Natales

Se está informando a los pacientes del Hospital Augusto Essmann la reprogramación de las horas de especialistas médicos que estaban fijadas entre el 28 de agosto al 5 de septiembre, debido a la entrada en funcionamiento del nuevo recinto asistencial de salud.

El primero de septiembre será el traslado definitivo al recién construido establecimiento médico de la Avenida España (sector alto de la ciudad) y el cierre del antiguo recinto. A las 8 horas comenzarán a atender los servicios en las nuevas dependencias. Sin embargo, ese día la farmacia continuará atendiendo en su actual ubicación. Recién el lunes 4 de septiembre, a las 8 horas, abrirá sus puertas en el nuevo edificio.

Por su parte, el Servicio de Urgencias tendrá duplicidad de atención, comenzando a atender el 1 de septiembre en el hospital nuevo, manteniendo la atención en el antiguo recinto hasta las 14 horas de ese día.

Reprogramación

de citaciones

Con respecto a la atención de especialistas el director del centro de Salud, Juan Carlos Mancilla, informó que no se realizarán las atenciones programadas entre el lunes 28 de agosto hasta el lunes 4 de septiembre, para retomarla desde el martes 5 del próximo mes, lo anterior para planificar de buena forma lo que comenzará a ser la atención en el nuevo recinto. Mancilla expresó que “se está tomando contactos con todos los pacientes que habían en ese periodo para reprogramar sus atenciones”.

En tanto, el Some entregará pasajes para viajar a Punta Arenas entre el 28 de agosto al 1 de septiembre, entre las 8 a las 12 horas, en el antiguo edificio. Desde el 2 al 4 de septiembre no habrá atención del Some para retomar sus labores en el nuevo recinto a contar del martes 5 de septiembre. Por ello se solicita retirar con anticipación los pasajes a quienes tengan que viajar a la capital regional.

Otro punto importante es que a partir del primero de septiembre el número de teléfono de la mesa central será el: 61-2-452000.

Con el fin de guiar a los usuarios en el moderno edificio de 16 mil metros cuadrados se contrató una empresa de orientadores que conforman 16 personas.

Así lo informaron ayer la directora del Servicio de Salud Magallanes, Pamela Franzi, y el director del hospital natalino, Juan Carlos Mancilla, antes del inicio de la penúltima visita guiada que se realizó al establecimiento donde estuvieron invitados los funcionarios de Carabineros, la Armada e Investigaciones de Chile.

El viernes primero de septiembre, en horas de la tarde, se cerrará el actual edificio que alberga al Hospital Augusto Essmann. En su interior quedarán algunas maquinarias y elementos en desuso, por lo que se contará con una vigilancia permanente en el lugar.

