Respaldo público al proceso de desmunicipalización entregaron dirigentes del Sindicato de la Cormupa

“Es necesario desmunicipalizar la administración del sistema educativo, antes que la crisis sea de tal magnitud, que no alcancen los recursos para pagar los sueldos de los trabajadores que trabajan bajo la tutela de las Corporaciones. Mes a mes los ingresos corrientes por subvención no alcanzan para cubrir los gastos mínimos que supone el pago de planilla de sueldos, generando un déficit periódico que se refleja principalmente en el no pago de cotizaciones”, afirmó ayer, Ricardo Oyarzo, presidente del Sindicato de la Administración Central de la Corporación Municipal de Punta Arenas.

Las declaraciones de Oyarzo fueron vertidas a través de una conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado de los dirigentes del mismo gremio, Manuel Parra y Natasha Alarcón. En esa instancia, los líderes expresaron su total respaldo al proyecto de desmunicipalización. “Es importante señalar que lo que aportan actualmente en dinero, los municipios de Chile al sistema, según cifras autorreportadas por las mismas municipalidades, es del orden de los 200 mil millones de pesos. Y de acuerdo, al presupuesto que acompaña el proyecto de ley de desmunicipalización, una cifra cercana a ese monto será lo que el Estado chileno inyectará como recursos nuevos al sistema público, para cubrir los gastos administrativos”, afirmaron Oyarzo, Parra y Alarcón.

En este aspecto, los dirigentes contrastaron dichas cifras con la realidad actual, precisando que son alrededor de mil 600 millones de pesos (en promedio), lo que ingresa mensualmente a la Cormupa, por concepto de subvención, “generándose una suma que supera los dos mil 200 millones de pesos, sólo en el pago de sueldos”, afirmó el presidente del Sindicato de la Cormupa.

Añadido a ello, se deben incorporar los gastos en consumos básicos (agua, luz y gas), así como deudas pendientes con cajas de compensación, entidades de previsión social, proveedores, convenios de pago, juicios pendientes, etc. Situación que los dirigentes gremiales calificaron de “insostenible”, dada la administración actual.

“Si el aporte financiero, sólo por ser una región piloto para implementar el proceso de desmunicipalización, fuese similar a lo contemplado para otras comunas de Chile -donde ya está partiendo este proceso- podrían oscilar entre 5 mil a 6 mil millones de pesos los recursos que vendrían a allegarse a Magallanes, bajo este nuevo modelo”, sostuvieron.

Los dirigentes además plantearon que -en concordancia con la Federación Nacional de Trabajadores de Corporaciones Municipales- han sido invitados en seis ocasiones al Congreso Nacional, para debatir temas que refieren al proceso de desmunicipalización. “Es en el Parlamento, el lugar donde se discuten formalmente estas materias, y es ahí, donde podemos avanzar en el resguardo de las posturas que nos mandatan nuestras bases”, subrayaron, manifestando el apoyo irrestricto a las declaraciones vertidas durante la presente semana por el intendente Flies y la seremi de Educación Margarita Makuc, en orden a avanzar en que sea Magallanes priorizada para llevar adelante el proceso de traspaso de la administración de la educación municipal, a los Servicios Locales de Educación.

