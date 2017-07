Rincones del Museo Regional les sirvieron para componer sus fotografías

Taller de fotografía se realizó la semana pasada Ocho niños participaron del segundo taller para estas vacaciones de invierno, en las que bajo la dirección de Franklin Pardón, aprendieron algunas técnicas básicas para registrar sus propias imágenes

Con la exposición de sus mejores trabajos, el viernes de la semana pasada se puso fin al taller de fotografía en el Museo Regional en la que participaron ocho niños, de tercero a octavo básico. Durante tres días, los estudiantes aprovecharon los últimos días de las vacaciones de invierno para aprender de fotografía o para perfeccionar sus técnicas.

A cargo estuvo el fotógrafo del museo, Franklin Pardón, quien, debido al breve lapso de tiempo que tuvo para impartir sus conocimientos en la materia, se enfocó básicamente en enseñar sobre la composición de la imagen. Para ello, primero los niños tuvieron un recorrido por el Museo Regional, donde conocieron un poco de la historia y el trabajo que se realiza, así como algunos rincones y sectores desconocidos, todo para afinarles la vista.

Y después la clase, en la que el profesor trató de que los niños no se aburrieran con tanta técnica y por eso, se les dio una pequeña pincelada y datos básicos para que de inmediato, se pusieran a tomar fotos por todo el museo. Como gancho, en los lugares en que trabajaron se pusieron juguetes, para que los niños pudieran buscar el mejor ángulo; no se podía cambiar los objetos de ubicación.

“La idea fue que sea una clase más dinámica y no tan técnica, porque como tratamos lo que es composición, ellos aprendieron a utilizar sus dispositivos como celulares y tablets y si tienen una cámara bien, pero básicamente se les enseñó a sacar provecho a lo que tienen”, explicó Pardón.

Como buenos fotógrafos, a los niños se les hizo más fácil tomar su cámara o celular y sacar fotos que explicar lo que buscaban. Un poco tímidos al principio, tras registrar unas 15 a 20 imágenes cada uno, el profesor seleccionó las tres mejores para la exposición.

Dan Flores, fue uno de los más grandes que asistió al taller. Alumno de octavo en el Colegio Punta Arenas, comentó que “es primera vez que participo, me pareció bueno, divertido y aprendimos muchas cosas, como la regla de los tercios en la segunda clase, y también a enfocar objetos. Nos pasaron las salas con algunos juguetes y nos tocó sacarles algunas fotos y que el fondo esté borroso. Usamos las cámaras que nos prestó el profesor. Mi papá el año pasado me había mostrado lo que es la fotografía y empecé a sacar fotos con mi celular y después mi madrastra me preguntó si me interesaba inscribirme”, explicó el joven alumno, que en su cuenta de Instagram cuelga alguna de sus postales.

Hubo un grupo de pequeñas alumnas del Colegio Alemán que asistieron al taller y pese a sus nervios, comentaron sus impresiones sobre la clase. “Me costó aprender a sacar fotos y que no estén borrosas. Primero tomé con el celular y después con una cámara que me prestaron, no cambia mucho, con la cámara es un poco más fácil”, reconoció la alumna, mientras que su compañera Leonor Díaz destacó que aprendió, especialmente “ver el tema de los ángulos, tomaba fotos con celular y cámara. Pero estar dentro del museo fue lo que más me gustó”, y finalmente, Noelia Díaz admitió que “fue difícil, lo que más me costó aprender fueron los ángulos, no me resultaban. Al comienzo trabajé con un amigo y tomamos con una cámara y un Tablet”.

Un poco mayor es Rocío Cornejo, que cursa quinto básico en el mismo establecimiento y que la semana anterior había asistido “al taller de artes que se realizó aquí mismo, pero es el primero que hago de fotografía. Entramos a la sala y empezamos a buscar y sacar fotos de los juguetes antiguos. Aprendí sobre la regla de tercios y cómo sacar buenas fotografías. La cámara es de mi papá, pero con mi celular tomo bastantes fotografías. Con esta cambia bastante porque hay que regularla”.

De la Escuela Croacia llegó Samhara Alarcón, quien el año pasado también participó en este curso. “Me gustan los talleres que se hacen acá. Este en particular, porque me agrada bastante la fotografía. Aprendí a utilizar mejor mi teléfono para tomar imágenes”.

Otro que se mostró muy entusiasmado fue Sebastián Masferrer, alumno de séptimo básico del Colegio Punta Arenas, quien comentó que “aprendimos a ver los detalles que no todas las personas ven en las fotos y como se pueden sacar imágenes más profesionales. Trabajé con un celular, un Iphone 4, pero con lo que nos enseñaron, las fotos igual son diferentes, por el tema de la luz, por ejemplo, se le puede sacar más provecho. Trabajamos con juguetes antiguos, que estaban distribuidos en distintas partes y uno debía buscarle el mejor ángulo. No soy muy de sacar fotos, pero cuando voy a un museo o de vacaciones, sí. Me entusiasmé, me gustó bastante, porque las fotos son algo hermoso y lo encuentro divertido, es una forma de guardar la realidad”, manifestó.

Y si bien siempre hay muchos talleres para las vacaciones de invierno, la participación fue bastante buena. “El área de educación del Museo Regional tiene como misión entretener a los niños en esta época del año y nos abocamos a hacer talleres de fotografía y de pintura”, comentó finalmente el fotógrafo Franklin Pardón, antes de compartir una once para cerrar el taller, junto a la exposición de los niños, instancia a la que asistieron todos, menos Antonia Yáñez, que no pudo estar presente en la última clase, pero que seguramente, tal como sus compañeros, tendrá una nueva oportunidad de mejorar sus técnicas fotográficas.

Fotos Maximiliano Soto