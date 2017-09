Rumbo al Congreso: alumnos de Puerto Williams ganan Torneo Delibera

Una jornada histórica para el Liceo Donald Mc-Intyre Griffiths fue la que se vivió ayer en el edificio de Contraloría, donde se realizó la final del Torneo Delibera, organizado desde la Biblioteca del Congreso Nacional en la que alumnos de séptimo básico a cuarto medio, de todo el país, presentan sus proyectos de ley, los que son defendidos primero en sus respectivas ciudades y luego a nivel regional, con miras a la final nacional, instancia que fue organizada por la Universidad de Magallanes, institución encargada de preparar y asesorar a los equipos a través de la carrera de Derecho.

A la final regional llegaron siete equipos. Dos del Liceo San José: “Inquisición”, con su propuesta para modificar la Ley 20.066 y el Código Penal para regular la violencia en relaciones de pololeo, y “Alpha Omega” con “Modificación de los artículos 361 y 362 del Código Penal con respecto a la violación”. Los otros participantes fueron el Liceo Experimental Umag “Leumag17” con “Proyecto de ley: límites del ejercicio de subespecialidades médicas”; el Liceo Hernando de Magallanes, de Porvenir, que con el equipo “Fénix” presentó “Disminución del plazo de cese de convivencia del artículo 55 y 83 de la Ley Nº 19.947”; el Liceo Nobelius con el equipo “Australes” con el tema “Proyecto de Ley Compromiso Parlamentario, Moción: Modificación Ley 18.818”.

Y finalmente, los dos equipos de Puerto Williams, que terminaron obteniendo el primer y tercer lugar de esta final. Los ganadores, bajo el nombre de “Patitos diablos” defendió el tema “Modificación a la Ley de adopción en Chile 19.620: adopción bajo el acuerdo de Unión Civil”, mientras que “Dragones Azules”, propuso “Modificación a la Ley 20.066 de Violencia intrafamiliar: Violencia en relaciones sentimentales de significancia como violencia intrafamiliar”.

La master regional del torneo, Jasmina Yercic explicó que “en marzo comenzaron las inscripciones y desde entonces están trabajando en sus proyectos de ley. Tuvieron que revisar los proyectos, realizar un video, los que debían entregar hasta julio. El primer lugar va con todo pagado a la final nacional, en el Congreso en Valparaíso, que se realizará el 4 de octubre. Estos proyectos pueden ser tomados por algún parlamentario, como ha sucedido en otras ediciones, cuando el proyecto es bueno”.

La jornada se inició en la mañana, con las palabras de la representante de la Biblioteca del Congreso Nacional, Marcela Bindis para después dar paso a las presentaciones de los equipos, consistente en un video, el proyecto, las observaciones de los otros equipos y observaciones del jurado, que estuvo conformado por la abogada y académica de la Umag, Tamara Oyarzo; el abogado tutor en la Clínica jurídica, Héctor Urbina, y el seremi de Justicia Pablo Bussenius.

Durante la tarde, se realizaron las presentaciones finales de los siete equipos, tras lo cual los equipos debían votar si estaban de acuerdo o no con las mociones presentadas, mientras el jurado deliberaba.

Patitos triunfadores

Con la presencia del intendente Jorge Flies, se realizó la ceremonia de premiación, en la que los ganadores reaccionaron con más incredulidad que euforia. El equipo “Patitos diablos” nombre surgido en un sueño, fue el que viajará a Valparaíso en octubre a defender su proyecto. Lo conforman Catalina Filgueira, Aranza Solar, Laura Navarrete y Enzo Saavedra, todos alumnos de primero medio, dirigidos por las docentes Macarena Navarrete Calisto y Luz Contreras Leal.

“Segunda vez que participamos en el Torneo Delibera y estoy bastante emocionada, porque sacamos dos lugares y satisfecha con el trabajo. Son todos alumnos de primero medio y es muy significativa su labor. Desde mi perspectiva fue bastante cansador, porque soy la única profesora de Lenguaje de Puerto Williams y debía trabajar para los dos equipos simultáneamente. Preparamos los temas, buscamos información y ayuda legal, y tuvimos apoyo de muchas personas, desde la persona que sacaba fotocopias hasta el abogado del juzgado que se inauguró. Nos queda harto por mejorar, pero trabajaremos para ganar el nacional”, declaró la docente Macarena Navarrete.

Los estudiantes, muchos de ellos llorando de emoción, llamaron de inmediato a sus familias en Puerto Williams, una vez conocida su victoria. Catalina Filgueira comentó que “no pensábamos que íbamos a llegar tan lejos. En la clase de Lenguaje se nos ocurrió ver el tema de por qué las personas que están bajo el acuerdo de Unión Civil no pueden adoptar”, mientras que Enzo Saavedra añadió que “fue bastante cansador, estudiamos en horas fuera de clase. Conversamos sobre la Unión Civil y nuestra propuesta es que puedan adoptar, pues es un fallo que no debería haber, ya que todos somos iguales ante la ley”. A su vez, Aranza Solar indicó que de cara a la final nacional “vamos a estudiar más y modificar, pelear por lo que creemos que es justo. Lo pensamos con esa pasión porque ellos también tienen el derecho de formar una familia”.

En tanto, el otro equipo de Puerto Williams también se unió a la euforia. “Dragones azules” estuvo formado por Bicett Alarcón, Scarlette Zamora, Daniela Fernández y Monserrath Serey, que junto a sus compañeros, se unieron en un gran abrazo, por este triunfo para el Liceo Donald Mc-Intyre Griffiths.

