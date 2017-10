Se acabó la paciencia: profesores manifiestan fuerte y claro que quieren sus sueldos completos

Con pegajosas consignas como “paga la cotización”, “alcalde, escucha, los profes están de lucha”, más de un centenar de docentes de los colegios municipalizados de la comuna de Punta Arenas llegó con pancartas a manifestar su descontento por no poder contar con sus remuneraciones completas y por el tratamiento que acusan le ha dado el alcalde, Claudio Radonich, al tema a través de los medios de comunicación, señalando en reiteradas ocasiones que no cuentan con recursos para el pago de los sueldos.

La consigna era clara: hacer que el alcalde saliera de la sala y conversara con ellos. El propio presidente comunal del Colegio de Profesores, Enrique Velásquez Vargas, acompañado de una veintena de colegas, con lienzos, bombos y pancartas corearon en la puerta de la sala Carlos González Jaksic, “alcalde, escucha, los profes están de lucha”.

En medio de los cánticos, el jefe comunal salió de la sala y pidió respeto, “ya conversamos el tema el lunes, les pido que me esperen yo salgo en dos horas más”, les respondió muy nervioso.

Como era de esperarse la autoridad fue duramente increpada por los docentes que le exigieron conversar en el momento para que se comprometa a pagar los sueldos completos: “¿Cuándo nos van a pagar las cotizaciones, mañana?”, preguntó una de las manifestantes; “Utilizar a los apoderados y a los alumnos para ponerlos en nuestra contra tampoco es respeto”, reprendió otra educadora.

El episodio fue subiendo de tono. Los profesores le enrostraron sus frases y le dejaron claro que él es responsable de la situación desde que asumió el cargo y le recriminaron que dijera en los medios que él no es responsable de lo sucedido en el 2015 y 2016.

Hasta el concejal Vicente Karelovic salió al ruedo por su encontrón con el presidente comunal del Magisterio, Enrique Velásquez, cuando le señaló que ya estaba asegurado el pago para el 2 de octubre, “así que dedíquense a enseñar”.

Radonich terminó la discusión señalando que él finalizaba la sesión a las cinco de la tarde y se devolvió a la sala dando un fuerte portazo. Los manifestantes en tanto siguieron cantando y golpeando el bombo, “alguien” nuevamente llamó a Carabineros, cuyos funcionarios le solicitaron a Velásquez una vez más su identificación. En señal de repudio a esta accción, sus colegas también mostraron sus documentos.

Cuando parecía que el entredicho terminaría con algún detenido, los concejales José Aguilante y Mauricio Bahamondes salieron de la sala a dialogar con los docentes. Tras algunos intercambios de palabra, los concejales terminaron por comprometer la realización de una sesión de puertas abiertas para el viernes a las 15 horas en el municipio con el alcalde, para lo que solicitaron expresamente la presencia de los delegados de los colegios y del presidente, a lo que los manifestantes accedieron y emprendieron la retirada del Palacio Montes en medio de cantos y batucadas camino a la intendencia.

“Hay varios temas como los sueldos, las cotizaciones, el no pago de créditos sociales y otras cosas, pero más allá de eso nos estamos manifestando por la forma en que nos está tratando el alcalde con declaraciones con que se podría morir mañana por ejemplo y por eso no va a pagar cotizaciones El asumió una responsabilidad y hoy día tiene que hacerse cargo de lo que él asumió. Estamos aquí porque el alcalde ha hecho oídos sordos, nosotros no queríamos llegar a esto pero él nos llevó a este punto, hemos sido muy respetuosos”, afirmó el directivo del Magisterio.

Y advirtió que el viernes, cuando sostengan la reunión extraordinaria, no saldrán de la sala si no hay acuerdo para el pago de los sueldos. Pidieron compromiso porque se sentían muy afectados por los dichos del edil en cuanto a que no tiene los medios para pagarles los sueldos y acusó esa situación puntual como “maltrato laboral”.

Finalmente, el dirigente aclaró que los profesores que salieron a manifestarse corresponde sólo a un grupo porque el resto está cumpliendo horario en los colegios para que no se les culpe de faltar a sus labores y perjudicar la asistencia de los establecimientos educacionales.

Luego dieron la vuelta a la Plaza de Armadas escoltados por Carabineros hasta llegar a la intendencia donde con cánticos solicitaron la presencia del intendente, que en ese minuto se encontraba fuera del edificio en una actividad de su agenda. Los docentes finalmente hicieron el llamado a acompañarlos en una velatón a las 19 horas en Colón con Bories, para acto seguido proceder a dispersarse.

Ahora queda esperar hasta el viernes 13 de octubre, a las 15 horas, para saber si los profesores consiguen que el alcalde se comprometa a través de acuerdos escritos a pagar los sueldos completos de aquí a fin de año y a seguir pagando las cotizaciones.

La molestia de Radonich

Al ser consultado por lo sucedido en el Concejo con la manifestación de los docentes, el alcalde Radonich admitió: “Yo entiendo la molestia y la preocupación que hay, pero venir al Concejo Municipal con bombos no amerita, hay que tener cierto respeto, a mí no se me ocurriría ir con bombos a una asamblea de ellos”, reprochó el edil.

En cuanto a la molestia expresada por los profesores por sus declaraciones a los medios de comunicación, al sostener que no tendrá los recursos para pagarles los sueldos, el jefe comunal señaló que ellos han cambiado muchas veces sus versiones. “Yo no puedo dar certezas que no tenemos”, manifestó y añadió que por supuesto se están haciendo todos los esfuerzos para pagarles.

“No hay plata para

pagar octubre”

Por otro lado, el 13 de cada mes vence el plazo para el pago de cotizaciones y créditos sociales. Una de las razones de la manifestación de los docentes fue presionar para que el viernes 13 les paguen sus cotizaciones de agosto y septiembre.

Ante este escenario el alcalde quiso volver a reiterar que no tiene plata para pagar previsiones de octubre y aclaró que a fin de mes lo que harán es pagar junto con los sueldos las previsiones de agosto.

A la vez reiteró que se le ha pagado a Copeuch mil millones de pesos y que antes se sacaban dineros de los consultorios para tapar hoyos de educación.

Preocupación por

las familias

Pese a ser increpado por sus declaraciones, las cuales han mermado la tranquilidad de los profesores, Radonich insistió: “Simplemente me parece extraño y lo voy a seguir diciendo, que se haga esta movilización cuando se han entregado todos los datos y por primera vez estamos pagando deudas de atrás. Siento que a algunos les hubiera gustado que esto siguiera siendo un enigma y un misterio y no es mi estilo”.

Y reiteró su preocupación por las familias de la ciudad que tienen a sus hijos en las escuelas municipales y la tensión que esto ha generado al interior de los comunidades educativas.

“Yo me pregunto si esta movilización genera recursos para asegurar los pagos, la respuesta es no. Esto genera conflicto ente alumnos, docentes y papás. Yo espero que las personas que están buscando cosas que sean imposibles entiendan que yo mantendré la responsabilidad. Es extraño que cuando estamos avanzando en la solución de los problemas se generen situaciones de intransigencia”, cuestionó.

A juzgar por las declaraciones este conflicto entre el alcalde y los profesores recién empieza y viene a generar cada vez más tensión al problema mismo. Por su parte los docentes piden dignidad y que se les trate de manera justa, sin declaraciones incendiarias que los mantiene angustiados, según han señalado.

