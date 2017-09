Se cayó la adjudicación de la basura: empresa Areas Verdes podría quedarse con el contrato

Elizabeth Murga

Cada vez más complejo se torna el escenario de la licitación del servicio de recolección domiciliaria de residuos sólidos en la comuna de Punta Arenas, atendido los últimos acontecimientos que se venían anticipando y que ayer terminaron por confirmarse: la empresa DMO Motion finalmente no entregó la boleta de garantía de operación del servicio en el plazo estipulado, lo que significó que de manera tácita rechazaba la adjudicación.

El paso a seguir según detalló el alcalde Claudio Radonich es dejar sin efecto la adjudicación y continuar el proceso de acuerdo a lo establecido en las bases de licitación, es decir, la segunda empresa mejor evaluada debería ser presentada ante el Concejo Municipal para que éste decida si la acepta o la rechaza.

El jefe comunal además quiso garantizar que pese a los contratiempos, el 1 de noviembre la comunidad contará con el servicio de retiro de basura domiciliaria con la empresa que sea adjudicada.

Junto con esto destacó que DMO Motion, al igual que todas las empresas que participaron del proceso debía extender una garantía de seriedad, la cual entregaron antes de presentar la documentación solicitada para participar del proceso equivalente a $20 millones, monto que en este caso será cobrado por la municipalidad, “son 20 millones que entran al patrimonio municipal y que pueden tener distintos usos”, indicó Radonich.

“Insisto este es un proceso continuo que aún no se termina. Estamos dentro del proceso de licitación, tenemos que ver si se declara desierta o si es que se adjudica al segundo mejor evaluado, pero es un tema que lo debemos conversar directamente con el Concejo”, señaló.

En efecto ayer en la tarde, alrededor de las 17 horas los concejales fueron citados a una reunión de trabajo para abordar el tema de la licitación y hoy se hará una sesión extraordinaria con el fin de adjudicar la licitación a la segunda empresa mejor evaluada, en este caso Areas Verdes.

Al respecto, el concejal Germán Flores señaló que le parece “impresentable y poco seria la situación. Es el mayor contrato que tiene la municipalidad y se supone que esta es una empresa seria, es una situación bastante negativa en general, para la comunidad y para nosotros como municipalidad porque nos tiene trabajando este tema tan delicado de forma apresurada, sobre la marcha”, sentenció.

La voz de Servitrans

Para Eugenio González, gerente de la empresa Servitrans, actual concesionaria del servicio y que también participó del proceso, situándose en tercer lugar con su oferta económica, el hecho que DMO Motion haya desistido de firmar el contrato, constituye una “lástima no más; de repente lo barato sale más caro”.

Ante la eventualidad de que la municipalidad tenga que extender el contrato con ellos, González señaló que están a disposición del municipio si éste los necesitara. “No sé cuál es la alternativa que va a utilizar, declarar desierto, evaluar de nuevo. La vez pasada, ocurrió lo mismo y nos alargaron el contrato, nosotros no tuvimos ningún inconveniente en socorrer al municipio”, remarcó indicando que siempre han demostrado tener el mejor de los ánimos.

Respecto de las remuneraciones de los trabajadores que es uno de los puntos de controversia dentro de todo este proceso, el ejecutivo indicó que ellos pusieron el sueldo base que indicaba el formulario porque de lo contrario habrían quedado fuera del proceso, sin embargo añadió que el personal tiene un total haberes que incluye bonos de invierno, aguinaldo, asignación de movilización, entre otros beneficios.

“Aquí nos encuadraron solamente en sueldos base, entonces por eso nosotros pusimos un anexo, que es totalmente válido ponerlo y al parecer no se miró ni se evaluó, pero que indicaba el total haberes con lo que el sueldo sube a 40 ó un 50% más sobre el base”, explicó.

Cabe consignar que esto mismo fue cuestionado por el Sindicato de Trabajadores de Servitrans en una de las sesiones del Concejo donde se habló el tema a lo que el director de Aseo y Ornato, Marcelo Velásquez indicó que los documentos anexos no solicitados en las bases no tienen que ser descargados ni evaluados.

A propósito de la posibilidad de ser ellos quienes tengan que adjudicarse nuevamente este contrato, Eugenio González expresó que “la nuestra definitivamente era la mejor oferta básicamente por sueldos de los trabajadores y los equipos, porque si tú te fijas, la diferencia de sueldos entre Areas Verdes y Servitrans debe bordear los 20 millones de pesos, pero si tú me sacas a mí esos 20 millones de pesos, soy el más barato de todos”.

Por último, el gerente de Servitrans, advirtió que el proceso está demasiado ajustado a los tiempos y que incluso a ellos que ya entregan el servicio se les haría difícil llegar con los equipos año 2013 que se solicitan en las bases.

Areas Verdes dispuesto

a asumir el contrato

Por su parte, Carlos Estrada, propietario gerente de Areas Verdes, la empresa que probablemente sea votada en el Concejo esta tarde, puntualizó que están en condiciones de asumir el contrato.

Recordemos que con una oferta de casi 10 mil millones de pesos, fueron los segundos mejores evaluados del proceso, teniendo una diferencia de casi 100 millones de pesos con Servitrans.

Respecto a la situación que existe en torno a los sueldos de los trabajadores y consultado sobre si negociará con ellos en caso de adjudicarse la licitación, respondió: “Yo no tengo nada que negociar, yo les voy a pagar lo mismo que recibían en Servitrans”, aseguró y señaló que todas las empresas pusieron el mismo sueldo base que estipuló la municipalidad, pero está contemplado dentro de sus cálculos mantenerle los sueldos a los trabajadores de Servitrans.

Esta tarde finalmente debería quedar resuelta la adjudicación del servicio de la basura, el contrato más costoso y conflictivo de las municipalidades.