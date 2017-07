Biseremi García y Zona Franca: “Se necesitarán alrededor de 400 puestos de trabajo en los locales que operen entre este año y el próximo”

Establecer una proyección de las contrataciones que serán necesarias de ejecutar en Zona Franca a partir del 10 de agosto, producto entre otros factores, de la ampliación horaria, fue uno de los temas centrales abordados el martes durante una reunión de carácter público-privado que tuvo lugar en la gobernación provincial de Magallanes.

Se trata de una Mesa de Trabajo de orden laboral y económico, instancia en la que participan la biseremía de Hacienda y Economía; Trabajo y Previsión Social; Sernameg; Cámara Franca; Sociedad de Rentas Inmobiliarias (SRI); Sence; Senadis; Sercotec, quienes coordinados por la gobernación provincial de Magallanes, concordaron en la necesidad de visualizar las potenciales incorporaciones de masa laboral al recinto franco. Esto como consecuencia entre otros factores del incremento del inversiones -desde enero el stock es de US$25 millones, de cuyo total, US$20 millones están siendo ejecutados por los usuarios- y la ampliación de los horarios de atención.

Más horas y

trabajadores

En cuanto a esto último, cabe recordar que según los nuevos contratos de arriendo en Zona Franca, a contar del 10 de agosto de este año, las atenciones de público van de lunes a viernes (de 11 a 13 y de 15 a 20,30 horas) y el sábado (de 11 a 20,30 horas), a lo que se sumará la ampliación a domingos y festivos (de 11 a 13 y de 15 a 19,30 horas).

En este sentido, la gobernadora Paola Fernández Gálvez, explicitó que: “eso por consiguiente implica más empleo y en particular en una región donde tenemos baja tasa de desempleo en el orden del 1,5%, tenemos que ver qué grupos debemos potenciar para que puedan acceder a un mejor empleo y estable. En definitiva, habrá un aumento natural de la fuerza de trabajo, por lo que es una tremenda posibilidad”.

En función de ello, el seremi de Hacienda, Economía, Fomento y Turismo, Christian García Castillo, vislumbró que es primordial tener una noción de la cantidad de personal que se requerirá contratar. “En razón de esta ampliación de horarios, nuestra proyección es que se necesitarán alrededor de 400 puestos de trabajo en los locales que operen entre este año y el próximo”.

Al respecto, el presidente de Cámara Franca, Luis Lépori complementó señalando que mientras tanto se ha definido tal horizonte de empleabilidad, al día de hoy existe necesidad de contratación de 50 a 60 trabajadores full time o part time. “Y estimamos que antes de fin de año, se necesitarán entre 100 a 150 más”, dijo.

Más factores

La ‘mesa de empleo’ realzó también el hecho de que para la próxima habilitación de un cine, bowling y nuevos locales comerciales en el recinto franco, por parte de SRI, se requerirán entre 60 a 80 personas contratadas directas de aquí a fin de año, según precisó el gerente general de la concesionaria, Eugenio Prieto. “Y más los indirectos, se podría llegar a 140. Si a eso sumamos la ampliación de horarios a partir del 10 de agosto, sólo la Cámara Franca -con sus asociados- tiene una estimación de 50 trabajadores adicionales y a eso hay que sumar los no socios, que probablemente requerirán unas 30 personas más. De aquí a fin de año sin considerar los metros cuadrados que se están construyendo en el recinto y que no tienen relación con la concesionaria ni con la ampliación de horarios, estamos hablando del orden de 200 a 300 personas contratadas de forma directa”, planteó junto con señalar que la futura remodelación de locales comerciales en la avenida principal, también ofrecerá un escenario positivo en materia de contrataciones.

Feria de empleo

En este ámbito, es dable consignar que el lunes 24 de julio se realizará en Punta Arenas una feria de empleo Part Time, dirigida a quienes quieran incorporarse a la fuerza laboral de Zona Franca, en esta oportunidad como cajeras y vendedoras. La actividad se desarrollará entre las 11 y 19 horas en el módulo central del recinto franco, siendo el llamado especialmente para mujeres, jóvenes, personas en situación de discapacidad y migrantes.

En la ocasión, a partir de las 16 horas, la feria deleitará a los participantes además con sorpresas, premios y un show de magia.

Relacionado