Sebastián Alberti, un investigador científico en potencia

Alumno del séptimo B en la Escuela Hernando de Magallanes Respetado por sus compañeros y profesores por la dedicación que entrega a los proyectos que desarrolla, este estudiante ha hecho del laboratorio su segundo hogar

La escena fue llamativa. A fines de junio, en la tercera versión de la Feria Científica y Tecnológica organizada por la Escuela España, todos los puestos de los establecimientos invitados contaban con al menos tres estudiantes, que explicaban sus respectivos proyectos. Pero en el caso de la Escuela Hernando de Magallanes, Sebastián Andrés Alberti Bahamonde enfrentó solo a los curiosos estudiantes que buscaban averiguar sobre su proyecto, que en este caso se trató de los ferrofluidos.

Con seriedad, este alumno de 12 años del séptimo B expuso con seguridad sobre este proyecto que desarrolló en el laboratorio de su colegio, en el taller que dirige la docente Bettina López. Una característica que no sorprendió a quienes ya lo conocen y que lo ven como un promisorio científico a largo plazo.

Y la motivación para él llegó de la mano de… dibujos animados. Lejos de entusiasmarse con personajes fantásticos, Sebastián confesó que su atención se dirigía a quienes hacían experimentos. “Vi personajes científicos que investigaban cosas que eran maravillosas para mí. No recuerdo qué ‘monos’ eran pero sí me inspiraron para ser científico. También una película en que un científico que hacía a Frankestein me motivó a hacer experimentos. Pero también me interesé cuando salió el Taller Científico en la escuela”. De esa época recuerda que el primer experimento que elaboró fue el de los volcanes.

“Siempre soñaba hacer experimentos con sustancias, con lentes protectores y veíamos como erupcionaba. Me gusta más la química, las reacciones igual. El volcán lo hicimos con material reciclado y accesible, sin usar tantos químicos”, explicó el alumno mostrando una maqueta similar a la que expuso en aquella oportunidad, la misma que ahora está en su casa.

Otro tema que fue desarrollando fue el estudio de las turberas y posteriormente, el de la medición de PH, así hasta llegar al más reciente, el de los ferrofluidos. “Consistía en que mezclábamos aceite con toner de tinta negra de una impresora y debíamos tener un recipiente de plástico, un clavo, una tuerca y le echamos como unos tornillos. Ahí poníamos un ferrofluido, y colocar un imán por abajo para que la tuerca se sostuviera. Esos ejercicios los busco por libros o internet y si me llama la atención lo exponemos y hacemos”. Y siempre reciclando, porque por ejemplo, “los imanes se pueden encontrar en DVDs, parlantes de radio, casi todo en mi casa me sirve, siempre estoy buscando. Cuando estoy en la sala de computación busco experimentos, hay una página en que hay de todo”, contó.

Otro tema que apasiona a Sebastián Alberti es la robótica. “Esos talleres son el viernes y usamos lego, una máquina que se puede programar, y en un computador se puede bajar una aplicación para modificar sus pruebas. También tiene sensores de vista y tacto y otro para agarrar un bloque, por ejemplo. Me interesó por una película “Acero Real” y se trataba de robots que peleaban y me interesó construir uno, sería un sueño cumplido”.

El ejemplo de Sebastián es el que la profesora Bettina López espera que se replique en los demás estudiantes, ya que el objetivo de su taller es que “los chicos sean más autónomos, independientes y realicen su proceso de observación, formulen sus preguntas y las hipótesis que realicen; que sea todo más autónomo y menos dirigido”, detalló la docente, que destacó las cualidades de su alumno estrella: “Es un niño súper responsable, educado, colaborador 100%. Si le das una tarea para mañana, ya hoy la tiene lista y anda buscando el material. La parte académica también muy buen estudiante, sus notas de ciencias pasa el 6,5. También ayuda a los niños de quinto, los más nuevos del taller, hasta en el uso del delantal y material”.

De esta forma Sebastián se ha convertido en un ejemplo para sus compañeros y su familia, que completan sus padres Víctor y Mónica, además de su hermano mayor Angel y el más pequeño de la casa, Dusan Antonio, de 9 años.