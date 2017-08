Secretario de la Cormupa y corte de suministros a colegios: “Puede que esto vuelva a pasar”

Respecto del no pago de las cotizaciones de los trabajadores, a la Corporación Municipal

le acaban de embargar 400 millones de pesos por unos juicios de AFP.

Un “normal” regreso a clases tuvieron los 12.500 alumnos del área municipal de la comuna de Punta Arenas, cuyos colegios se habían visto afectados por el corte de luz y gas, situación que la semana pasada puso en peligro el inicio del segundo semestre escolar.

Pese a la “tormenta” vivida, la mañana de ayer, los 600 alumnos del Liceo Bicentenario Luis Alberto Barrera, retomaban su rutina escolar con normalidad y con calderas nuevas, según nos indicó su director José Saldivia Díaz.

“Los servicios básicos están todos en perfecto funcionamiento. La calefacción está funcionando en todos sus niveles. Además quiero informar que se cambió parte importante de las calderas, por lo tanto no debiéramos tener problemas”, complementó Saldivia.

¿Pagar suministros

básicos o sueldos?

Tras varias gestiones con las empresas que suministran los servicios básicos, el secretario general de la Corporación Municipal (Cormupa), Segundo Alvarez, logró concertar un convenio para el cual debía contar con el apoyo del Concejo Municipal, que el viernes 28 de julio, en sesión extraordinaria, aprobó nuevamente una modificación presupuestaria para “salvar” el inicio del segundo semestre escolar.

“Yo hice un convenio a tres meses con Edelmag. Vamos a dar un pie y después nosotros vamos a ir pagando de a poco. También vamos a ir viendo el tema de que los colegios ahorren energía. No se podía pagar de una vez porque es mucha plata. Van a ser pagadas hasta julio y en agosto velar porque los consumos sean los mínimos, la idea es que todo el mundo entienda que las platas son escasas”, señaló al respecto Alvarez.

Asimismo añadió que lamentablemente esta situación puede volver a ocurrir de aquí a unos meses más porque el panorama es bastante complicado. “Acá la alternativa es pagar los consumos básicos o los sueldos, no hay más. En el caso de los consumos, esto venía del año pasado con convenios que no se supieron llevar a efecto. Respecto del no pago de las previsiones de los trabajadores, a nosotros nos acaban de embargar 400 millones por unos juicios de AFP”.

Y explicó que si bien el Ministerio les entrega platas para pagar remuneraciones, estas no serían suficientes porque son sólo para cancelar sueldos líquidos, es decir, no están contempladas las imposiciones de los trabajadores en el presupuesto ministerial.

Gestiones del

alcalde Radonich

Por otro lado, debido al serio problema de liquidez que tiene la Cormupa y que pone en peligro la educación pública en Punta Arenas, razón por la que ya se le han transferido más de 1.500 millones de pesos del presupuesto municipal, el alcalde Claudio Radonich viajará este jueves a Santiago en busca de respuestas.

Pese a que la solicitud de audiencia con la ministra de Educación ha sido rechazada y a cambio fue derivado a conversar con un funcionario, Radonich viajará para reunirse también con el Colegio Nacional de Profesores, quienes le han manifestado su preocupación por el tema.

“Estoy muy preocupado porque las dos máximas cabezas del Ministerio tienen visiones totalmente distintas de cómo sigue el tema con nuestra Corporación Municipal. El mismo día la ministra dijo que esto se soluciona con la desmunicipalización, mientras que la subsecretaría y nuestro intendente dijeron que la fórmula es el interventor. Es necesario que haya una unidad aquí”, enfatizó el jefe comunal.